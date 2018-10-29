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حمدادوش ينتقد مواصلة الحكومة سياسة طبع النقود

islam kaab 29 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 105 زيارة

قال ناصر حمدادوش النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم أن ما تم طبعه لحد الآن من النقود في إطار التمويل غير التقليدي “يتجاوز40 مليار دولار”، وهو رقم “مرعب ومخيف اقتصاديا، لأنه لا يوجد ما يقابله من الإنتاج أو الاحتياطي، وهو ما تسبب مباشرة في انهيار قيمة الدينار بأكثر من 30%”، وتابع القيادي في “حمس” “وبالتالي ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، والنتيجة الحتمية هي انهيار القدرة الشرائية للمواطن”.
كتب ناصر حمدادوش القيادي في حركة مجتمع السلم، على صفحته في “الفايسبوك”، اليوم الإثنين، مقالا مقتضبا بعنوان “من الحقائق الفاضحة لقانون المالية لسنة 2019″، منتقدا هذا القانون الذي قدمته حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى للمجلس الشعبي الوطني، قائلا “هذا ما نبهنا إليه أثناء مناقشة قانون النقد والقرض”، مشيرا إلى أنه “في المقابل يتم الانقلاب على التوجه نحو “الصيرفة الإسلامية”، التي زايدوا علينا بها، وأكدنا عندها بعدم توفر الإرادة السياسية العليا في ذلك، بسبب رفض التعديلات على قانون النقد والقرض نفسه، والتعديلات على قانون المالية لسنة 2018”.

وانتقد ناصر حمدادوش مواصلة الحكومة سياسة التمويل غير التقليدي، بالقول “واليوم يطل علينا وزير المالية ليؤكد بأنه سيتم الاستمرار في هذا “الغي الاقتصادي” بالمزيد من طباعة النقود لثلاث سنوات قادمة، والمصيبة الكبرى هو ربط التوقف عن هذا التوجه الخطير بتعافي أسعار البترول وبالتالي يبقى الإصرار على تبرير الفشل بالمغالطة المفضوحة”، مؤكدا في الأخير “وهي الأسباب الخارجية للأزمة المتمثلة في أسعار البترول في السوق الدولية، وليس بالتراجع الخطير للإنتاج، والاستهلاك المحلي المتزايد، دون التفكير في الطاقات المتجددة والاقتصاديات البديلة”.

إسلام كعبش

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