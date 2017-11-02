أطلق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ، ناصر حمدادوش، النار على الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي أتهمه بغلق باب الحوار الذي أعلن عنه الوزير السابق عبد المجيد تبون أمام أحزاب المعارضة .

وأوضح حمدادوش في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أن حكومة أويحيى فاشلة في معرفة الواقع الاجتماعي للشعب الجزائري بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية التي تتوفر عليها البلاد، مؤكد أنها غير مؤهلة للتسيير، مبرزا أن الحكومة تفتقد لمعايير الحكم الراشد والشفافية على اعتبار عجزها في التعامل الإلكتروني في حركة الأموال والاقتصاد الرقمي والانتخابات.

كما شدد، رئيس الكتلة البرلمانية لحمس، على أن بقاء سياسة الدّعم بشكلها الحالي هو في صالح ما أسماهم بزبانية السلطة، وليس في مصلحة “الزوالية” من الشعب، فيستفيد منه الأغنياء قبل الفقراء، والأجانب قبل الجزائريين، والمنتجين والمصدّرين قبل المستهلكين، ليستخلص صاحب المنشور أن اعتبار الطابع الاجتماعي للدولة هو وفاء لبيان أول نوفمبر مغالطة كبيرة.

ليطالب في هذا السياق، بتحويل الدعم مباشرة لمستحقيه حينما قال: “لو حُولت بشكل مباشر للمستحقين وبعدالة اجتماعية وبكل شفافية لحلت العديد من الأزمات الاجتماعية التي لا تزال عالقة”.

رزاقي.جميلة