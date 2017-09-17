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حماس توافق على إجراء انتخابات عامة في غزة

yassin bouras 17 سبتمبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 18 زيارة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة عن حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاع، ورغبتها بالتفاوض لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافستها حركة فتح التي تسيطر حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية.

ودعت حماس في بيان أصدرته في وقت مبكر الأحد حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى قطاع غزة “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”. وأشار البيان إلى موافقة حماس على إجراء انتخابات عامة، مشيرا إلى استعدادها “لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة”.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب لقاءات مع مسؤولين مصريين رفيعين. وسبق أن فشل العديد من المحاولات للمصالحة بين الجماعتين الفلسطينيتين المتنافستين، منذ اندلاع النزاع بينهما في عام 2007 في اعقاب فوز حماس بالانتخابات التشريعية وسيطرتها على قطاع غزة.

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