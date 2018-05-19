أشاد ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، محمد عثمان، بموقف القيادة الجزائرية من التصعيد الإسرائيلي الخطير والإجرامي في قطاع غزة، معتبرا إياه “موقفا متقدما ” مقارنة بالدول العربية الأخرى، وهو الموقف، كما قال، الذي دأبت الجزائر على تبنيه اتجاه قضايا الأمة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص.

أكد ممثل حركة حماس بالجزائر الذي كان ضيفا لحصة “خلف المشهد” التي ينتجها قسم السمعي البصري لوكالة الأنباء الجزائرية أن موقف القيادة الجزائرية من التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة كان ” موقفا متقدما ” مقارنة بالدول العربية الأخرى وهو الموقف الذي دأبت الجزائر على ” تبنيه اتجاه قضايا الأمة العربية العادلة بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص.

وتعقيبا على رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المنددة بالجريمة النكراء للاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين العزل على حدود غزة، قال ممثل حركة حماس، محمد عثمان، أنه لمس في رسالة الرئيس بوتفليقة تنديد واضح بسياسة إسرائيل الإجرامية وطلبه التوقف عن كل الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني “، مؤكدا أن كل هذا ما هو ” إلا مواقف تؤكد نصرة القضية الفلسطينية ويصب في الاتجاه السليم نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط “.

كما نوه ممثل حماس بـ ” الاستجابة السريعة ” التي أبداها رئيس الدولة الجزائرية، تلبية لدعوة عقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي غدا الجمعة، حول الأوضاع في غزة، مبرزا أنها مواقف ثابتة للقيادة الجزائرية.

وأعرب محمد عثمان، عن أمله في أن تكون هذه المواقف ” شاهدة على مواقف باقي الدول العربية ” التي، كما قال، ” للأسف” لم يرق البعض منها إلى مواقف بعض الدول الإسلامية كتركيا أو حتى بعض الدول غير الإسلامية كجنوب إفريقيا والتي ذهبت إلى سحب سفراءها المعتمدين لدى الاحتلال الإسرائيلي وهددت بإنهاء العلاقة مع دولة الاحتلال “.

وكانت الجزائر عبرت من خلال برقية وجهها الرئيس بوتفليقة لرئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، عن إدانتها ” للجريمة النكراء ” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على طول الجدار الفاصل بقطاع غزة، مجددا له موقف الجزائر ” الثابت ” إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في البرقية، قائلا ” إثر هذه الجريمة النكراء التي هزت مشاعر المسلمين والعالم بأسره والتي ندينها كل الإدانة أؤكد لكم وقوف الجزائر وتضامنها معكم في هذا الظرف العصيب ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الهمجية الإسرائيلية وتأسفها لما آلت إليه الأوضاع جراء تمادي إسرائيل وتنكرها للعملية السلمية في تحد صارخ للمجتمع الدولي “.

وكانت الجزائر، أول دولة استجابت لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، في تركيا لبحث التطورات الخطيرة للوضع المسجلة مؤخرا في فلسطين حيث عين الرئيس بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ، لتمثيله في أشغال القمة.

للإشارة، قتل 65 فلسطينيا خلال اليومين الماضيين بينهم تسعة أطفال ومسعف في مواجهة دامية على الأطراف الحدودية لقطاع غزة مع المحتل الإسرائيلي، وهي أكبر حصيلة ضحايا يشهدها القطاع منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 112 غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي.

في ذات السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بالقاهرة ” إدانة الجزائر الشديدة لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل من جرائم ممنهجة، ترقى إلى جرائم حرب، والتي كانت آخرها الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في حق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة.

وأكد الوزير خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية, التي انعقدت بالقاهرة، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ” وفاء الجزائر لموقفها المبدئي والثابت ودعمها التام لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته في هذا الظرف العصيب، ولحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما جدد في الوقت ذاته ” رفض الجزائر لقرار الإدارة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للاحتلال وبنقل سفاراتها إليها باعتباره مخالفا للقرارات الدولية والطبيعة التاريخية والقانونية لمدينة القدس “.

ومن جهة أخرى، دعا مساهل إلى ” تعزيز الجهود العربية والإسلامية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وحث المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته كاملة لإنصاف الشعب الفلسطيني الأعزل في حقوقه الوطنية المشروعة والتعجيل بضمان حمايته وفقا للقانون الدولي الإنساني والضغط على سلطة الاحتلال لحملها على الانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية “.

إسلام كعبش