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حفل غنائي واعد في التاسع من أفريل المقبل: اختيار سعاد ماسي لتختتم فعاليات “مهرجان الشباب العربي” بالكويت

Sabrina Kerkouba 25 مارس 2019 الثقافة اضف تعليق 120 زيارة

 

يرتقب أن تحيي الفنانة سعاد ماسي مساء يوم الثلاثاء التاسع من أفريل المقبل، حفلا غنائيا في الكويت، يأتي في إطار اختتام فعاليات النسخة الثالثة من “مهرجان الشباب العربي الموسيقى”، الذي تنظمه أكاديمية “لوياك” للفنون الأدائية، والمزمع احتضانه من طرف المسرح الخارجي لحديقة الشهيد، حسب وسائل إعلام كويتية.

وتأتي هذه الحفلة بعد احتضان المهرجان في موسمه الثالث هذا العام 5 حفلات فنية جمعت بين عدد من نجوم الكويت الشباب ونجوم الموسيقى البديلة العربية، منها فرقة مسار إجباري من مصر والمطرب الكويتي عبد العزيز لويس ومطرب ذا فويس حسن العطار وابن الأكاديمية عبد العزيز المسباح، ختامًا بحفل فني ساخر للنجوم بدر صالح وسيود ومهدى كرم.

يذكر أن المهرجان يهدف لتمكين الشباب العربي بكل اختلافاته فى مجال الفنون والترويج لهم وتسليط الضوء على مواهبهم وإنعاش المشهد الثقافي والفني في الكويت، باستقطاب عدد من نجوم الغناء في العالم العربي ممن لهم باع طويل في الساحة، ومزجها مع عدد من التجارب الصاعدة في البلاد، بهدف تبادل الخبرات، كما يفتح المهرجان بابه للجمهور بأسعار رمزية، لتوسيع مداركهم الفنية، ونشر ثقافة السلام عبر الموسيقى.

ومعظم أغاني سعاد ماسي باللهجة العاصمية الجزائرية بالإضافة إلى الأمازيغية القبائلية والفرنسية. تشارك سعاد في كتابة وتلحين أغانيها ولا تستغني عن العزف على الغيتار في حفلاتها. لها جمهور كبير في الجزائر وفرنسا، ومختلف الدول العربية، التي بدأت شعبيتها تزداد في دول المشرق خصوصا بمصر بعد إحيائها لحفلات فيها وفي غيرها من دول المشرق مثل سوريا والأردن.

 

صبرينة ك

عن Sabrina Kerkouba

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