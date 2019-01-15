حفل توزيع جائزة يمينة مشاكرة الأدبية 2018 يوم 20 جانفي الجاري بقصر الثقافة مفدي زكرياء

يرتقب أن يتم تنظيم حفل توزيع جائزة يمينة مشاكرة الادبية 2018 ليوم الاحد 20 جانفي 2019 على الساعة الثانية زوالا في قصر الثقافة مفدي زكرياء بحضور معالي وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

هذه الجائزة التي خصصت للأعمال الأدبية باللغات العربية، الامازيغية والفرنسية وتحمل اسم صاحبة روايتي “المغارة المتفجرة” (1979) و”اريس”(1999) ، ستمنح من قبل لجنة تحكيم مكونة فقط من النساء تترأسها كل من الكاتبة و الشاعرة ربيعة جلطي عن اللغة العربية والروائية ليندة قوداش عن اللغة الامازيغية و الروائية ميساء باي عن اللغة الفرنسية.

ويمينة مشاكرة، هي كاتبة واخصائية نفسية جزائرية. ولدت عام 1949 في مسكيانة في شمال الأوراس، وفي سن التاسعة، بدأت الكتابة بتدوين الملاحظات في كتيب صغير.

بدأت كتابة روايتها الأولى في عام 1973، عندما كان تدرس الطب النفسي في جامعة الجزائر، وخصصت لها أطروحة جامعية في الأدب لأبوليوس . وفي العاصمة الجزائرية، التقت كاتب ياسين قبل مغادرته متوجها إلى روما وباريس…

ولقد واصلت الكتابة خلال السنوات اللاحقة، ولكن لم تنشرشيئا. في عام 1997، كانت تعالج صبي صغير كطبيب نفسي، ومن هنا استوحت كتابة روايتها الثانية العريس، والتي نشرت في عام 1999، هي أيضا من المؤلفين الملتزمين الذين أيدوا أهمية الثورة الثقافية في الجزائر في عملية إنهاء الاستعمار.

توفيت في العاصمة الجزائرية يوم 19 ماي 2013، عن عمر ناهز ال 64 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وفي 20 ماي 2013.

صبرينة ك