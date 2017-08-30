حفتر ووفد أفريقي يبحثان ببنغازي الأزمة الليبية

التقى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أمس الثلاثاء وفدا من رئاسة الاتحاد الأفريقي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وناقش معه عدة قضايا تخص الشأن الليبي بينها دور الاتحاد في حل الأزمة بالبلاد.

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات “طبرق” (شرق ليبيا) على موقع التواصل فيسبوك أن حفتر “استقبل في مقر القيادة بمنطقة الرجمة في بنغازي وفدا رفيع المستوى من رئاسة الاتحاد الأفريقي برئاسة أمين عام وزارة الخارجية الكونغولية سيلفيستر مامينا”.

وبحث الوفد مع حفتر وفق ذات البيان “عدة قضايا تخص الشأن الليبي، ودور الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، ودعمه للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب”.

ويضم الوفد -وفق المصدر- الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد لدى ليبيا وحيدة العياري، وقنصل الكونغو فيتونس سامبا كرونيل، والمستشار المكلف بالاتصال والبروتوكول بمكتب اتصال الاتحاد عبد الرزاق الخلافي.

وكان حفتر استقبل قبل نحو أسبوع في بنغازي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وبحث معه الوضع السياسي في ليبيا، وذلك بحضور عدد من القادة العسكريين وسفير بريطانيا في ليبيا بيتر ميليت.

ونقل عن جونسون قوله إنه دعا حفتر إلى الالتزام بالتعهدات التي قطعها خلال اجتماعات باريس مؤخرا، واحتراموقف إطلاق النار، والعمل مع المبعوث الأممي غسان سلامة في سبيل تعديل الاتفاق السياسي الليبي.