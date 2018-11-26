حمّل وزير الشباب والرياضة محمد حطّاب رؤساء الأندية المحترفة مسؤولية تفشي ظاهرة العنف في الملاعب، بسبب التصريحات النارية التي يطلقونها في كل مرة، مطالبا إياهم بالتعقل وتفادي تأجيج الأوضاع أكثر، وذلك على خلفية الصراع الدائر بين رئيس نادي شبيبة القبائل، ورئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار والاتهامات المتبادلة بينهما. وقال حطاب في تصريحات له أن الأمور تجاوزت المعقول، وقال: “وصلت الأمور إلى حد ما يتطلب فيها التعقل لأكثر من أي وقت مضى، ليس هكذا تؤكل الكتف، مثل هذه التصريحات تكون لديها انعكاسات على المواطنين الجزائريين، على المشجعين، على الشباب الذي يذهب للملعب”، وأردف أن التصريحات التي تطلق من قبل الفاعلين في المجال الرياضي دون أي مبالاة لعواقبها تؤجج من غضب الأنصار، مبرزا في ذات الصدد “لما يشاهد الشباب هذا الهيجان من أي جهة كانت، مدرب أو لاعب، أو رئيس فريق، سوف تهيج الأنصار”. وواصل الرجل الأول في وزارة الشباب والرياضية “من المفروض أن يكون الشباب والجماهير في فضاء يقدمون لهم الفرجة والمتعة وليس أمور أخرى ومن ثم يكون فيها ضحية”، ليختتم كلامه “هناك عمل في هذا الإطار لأن القانون هو السيد، هناك قوانين الجمهورية، قوانين تطبق وهناك القاعدة العامة والقاعدة المجردة، وهناك أيضا قوانين الفيدرالية لا بد من تطبيقها”.