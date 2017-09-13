تشارك 23 مؤسسة جزائرية في الصالون الدولي ال26للمنتجات الغذائية بموسكو و الذي افتتح يوم الاثنين بحضور مصدرين أتوا من أزيد من 65 بلدا.

و على مدار 4 أيام سيعكف المصدرون الجزائريون بالخصوص على تحقيق الخطى التي تمت مباشرتها خلال الطبعة السابقة مع المتعاملين الروس.

و بعد حضوره للافتتاح الرسمي للصالون قام سفير الجزائر بموسكو اسماعيل علاوة، بجولة في الجناح الجزائري، حيث تحدث مطولا مع المتعاملين الجزائريين حول الفرص الكبيرة التي تتيحها السوق الروسية. كما أعرب علاوة لنفس المتعاملين عن رغبة مصالح سفارة الجزائر في مرافقتهم في مشاريعهم عن طريق تقديم الدعم و المساعدة.

وبشأن هذا الصالون الـ 26 للمنتجات الغذائية المنظم بموسكو، أشار ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) علي عياد ، قائلا ” يتعلق الأمر أيضا بتجسيد على أرض الواقع الديناميكية التي تم اضفائها على العلاقات الثنائية الجزائرية-الروسية، التي تأكدت بالخصوص من خلال مكانة ضيف الشرف التي منحت لروسيا خلال الطبعة ال50 لمعرض الجزائر الدولي”.

و إلى جانب المصدرين التقليديين للتمر الجزائري– الذي يشهد إقبالا جد كبير من طرف المستهلك الروسي- يتواجد أيضا بالجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 450 متر مربع عارضون جزائريون للفواكه و الخضر ( أغري بلاست) و مصدرون للعجائن الغذائية و الكسكس التقليدي ( فريكات) و الفواكه الجافة ( ديدو) و غيرهم من العارضين.

و في هذا الصدد، يشكل تنظيم جلسات تذوق وجبات صغيرة محضرة أساسا من التمر أمرا جديدا لهذه الطبعة بالنسبة للمشاركة الجزائرية.

و يعد الصالون ” فرصة سانحة من أجل ترقية المنتوجات الجزائرية في السوق الروسية التي تشكل سوقا واعدة نظرا بالخصوص لحجمها الواسع”، حسب العارضين الجزائريين الذين يعتبرون أن الصالون يسمح ب ” لقاء زبائن محتملين مجتمعين في نفس المكان و التفاوض في أعمال تجارية في مدى زمني أقصر”.