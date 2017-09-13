الأربعاء , سبتمبر 13 2017
الرئيسية / الاقتصاد / تستمر فعالياته على مدار 04 أيام بموسكو:
حضور 23 مصدرا جزائريا بالصالون الدولي للمنتجات الغذائية

تستمر فعالياته على مدار 04 أيام بموسكو:
حضور 23 مصدرا جزائريا بالصالون الدولي للمنتجات الغذائية

eldjazair 12 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 18 زيارة

تشارك 23 مؤسسة جزائرية في الصالون الدولي ال26للمنتجات الغذائية بموسكو و الذي افتتح يوم الاثنين بحضور مصدرين أتوا من أزيد من 65 بلدا.
و على مدار 4 أيام سيعكف المصدرون الجزائريون بالخصوص على تحقيق الخطى التي تمت مباشرتها خلال الطبعة السابقة مع المتعاملين الروس.
و بعد حضوره للافتتاح الرسمي للصالون قام سفير الجزائر بموسكو اسماعيل علاوة، بجولة في الجناح الجزائري، حيث تحدث مطولا مع المتعاملين الجزائريين حول الفرص الكبيرة التي تتيحها السوق الروسية. كما أعرب علاوة لنفس المتعاملين عن رغبة مصالح سفارة الجزائر في مرافقتهم في مشاريعهم عن طريق تقديم الدعم و المساعدة.
وبشأن هذا الصالون الـ 26 للمنتجات الغذائية المنظم بموسكو، أشار ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) علي عياد ، قائلا ” يتعلق الأمر أيضا بتجسيد على أرض الواقع الديناميكية التي تم اضفائها على العلاقات الثنائية الجزائرية-الروسية، التي تأكدت بالخصوص من خلال مكانة ضيف الشرف التي منحت لروسيا خلال الطبعة ال50 لمعرض الجزائر الدولي”.
و إلى جانب المصدرين التقليديين للتمر الجزائري– الذي يشهد إقبالا جد كبير من طرف المستهلك الروسي- يتواجد أيضا بالجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 450 متر مربع عارضون جزائريون للفواكه و الخضر ( أغري بلاست) و مصدرون للعجائن الغذائية و الكسكس التقليدي ( فريكات) و الفواكه الجافة ( ديدو) و غيرهم من العارضين.
و في هذا الصدد، يشكل تنظيم جلسات تذوق وجبات صغيرة محضرة أساسا من التمر أمرا جديدا لهذه الطبعة بالنسبة للمشاركة الجزائرية.
و يعد الصالون ” فرصة سانحة من أجل ترقية المنتوجات الجزائرية في السوق الروسية التي تشكل سوقا واعدة نظرا بالخصوص لحجمها الواسع”، حسب العارضين الجزائريين الذين يعتبرون أن الصالون يسمح ب ” لقاء زبائن محتملين مجتمعين في نفس المكان و التفاوض في أعمال تجارية في مدى زمني أقصر”.

عن eldjazair

شاهد أيضاً

سيشمل الإطار التنظيمي لهذا المجال:
دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات سيكون جاهزا قريبا

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس الثلاثاء، عن أن الإطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super