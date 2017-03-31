وافق الإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين لتشريعيات الرابع ماي المقبل وهو الأمر الذي يأتي بناء على الطلب الذي تقدمت به لهم غير أن هذا الحضور لم يمر كالعادة دون أن يثير الجدل حول أهمية حضورهم وجدواه وما إذا كان حضورهم سيعطي ضمانات أكبر لنزاهة الاستحقاق القادم

دربال: دليل آخر على إرادة الجزائر في ضمان تشريعيات شفافة ونزيهة

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال خلال الاجتماع التقييمي الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بحضور رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة أن الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وافقت على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل معتبرا هذه الخطوة دليلا آخرا على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح دربال في تصريح هامشي أن هذه الخطوة تأتي بعد أن وجه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة باسم الجزائر دعوات للإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئات التي يرجع لها تحديد عددهم وتاريخ التحاقهم بالجزائر فيما أعلنت جامعة الدول العربية قبلهم إيفاد حوالي 110 ملاحظ نهاية شهر أفريل المقبل وأشار في السياق ذاته إلى أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين دوليين لتشريعيات الرابع ماي المقبل هو إضافة لجملة الضمانات التي اتخذتها الجزائر لإضفاء الشفافية و النزاهة على الانتخابات المقبلة وقال “هذا دليل آخر على ثقتنا فيما نفعل”.

وردا عن ربط مسألة الاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية بأهمية عدد المترشحين الأمر الذي ترى فيه بعض الأحزاب السياسية “انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة والمتشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة” قال دربال: “اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية”. مبرزا أن هيئته ستعد برنامج “توزيع منصف” للحيز الزمني الخاص بتدخلات المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية وستسهر على تنفيذه خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أفريل المقبل.

وقلل دربال من أهمية الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مشيرا إلى أن البعض منها متعلق بقوائم الناخبين والتي لا تزال مفتوحة مبرزا أن عددها لم يتجاوز سبعة إخطارات عبر كافة بلديات الوطن مستوى كافة بلديات الوطن فيما يتعلق البعض الآخر بالإخطارات الخاصة بالتوقيعات والتي أكد أنها تشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هو ما اعتبره دربال أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات الذي يصل إلى مئات الآلاف”. وذكر: يوجد تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده وسمح بإلغاء الكثير من التوقيعات” غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة “كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية”.

الأحزاب: أمر عادي إن لم يكونوا شهود زور

وقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية فيما يتعلق بقرار الجزائر استقدام ملاحظين من الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي بين الموالاة التي اعتبرته بالأمر العادي والروتيني والمعارضة التي قللت من الخطوة من باب أنه لا فائدة من وراء ذلك وأن الأمر مجرد تسويق للخارج.

الأفلان: “إجراء روتيني”

واعتبر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني محجوب بدة أن استقدام الملاحظين الدوليين لتشريعيات الرابع ماي المقبل بالإجراء الروتيني والعادي تنتهجه كافة دول العالم وليس ميزة جزائرية فقط وقال في تصريح ل “الجزائر”أين المشكل في استقدام الملاحظين الدوليين؟ فالأمر عادي وكل البلدان تقوم بذلك”وتابع :”المصداقية والشفافية ستضمنها الدولة والهيئة التي أنشأتها لذلك الغرض وليس بالملاحظين الدوليين الذي هو إجراء روتيني “.

تاج :”إضافة للضمانات حول نزاهة الانتخابات”

وثمن تجمع أمل الجزائر خطة استقدام الملاحظين دوليين من الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي مؤكدا أنه أضحى من أدبيات والإجراءات الروتينية الملازمة للاستحقاقات الانتخابية في الجزائر وقال المكلف بالإعلام للحزب نبيل يحياوي في تصريح ل ” الجزائر “أمس: “بالنسبة لنا الأمر عادي وليست سابقة الأولى من نوعها وإنما دأبت عليها الجزائر فتشريعيات 2012 شهدت الأمر ذاته ويضاف لجملة الضمانات التي أقرتها الدولة لضمان نزاهة و شفافية الاستحقاقات المقبلة وإسكات ثلة المشككين والمجترين لسيناريو التزوير”وتابع :” كما أن الأمر يدرج في خانة الإرادة السياسية من الدولة في نزاهة الاستحقاقات المقبلة”.

حمس : لا طائل من ورائهم والنزاهة بحاجة لإرادة سياسية”

وأدرجت حركة مجتمع السلم قرار استقدام ملاحظين من الجامعة العربية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقبلة في خانة الأمر الذي لا معنى له و لن يقدم أو يؤخر شيئا في هذه الاستحقاقات سيما في ظل التجارب السابقة التي تؤكد وبالدليل أنه لا طائل ورائها ولن تضفي المصداقية ولا الشفافية على هذه الأخيرة المرهونة بالأساس بتوفر الإرادة السياسية من قبل الدولة للقيام بذلك.

وذكر القيادي في حمس نعمان لعور في تصريح ل ” الجزائر “أن استقدام الملاحظين من الجامعة العربية ينطبق عليه تسمية مسرحية عادل إمام ” شاهد ما شافش حاجة ” ويأتون من أجل البصمة على ما لم يروه و الأمر نفسه ينطبق على الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وقال :” ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها استقدام ملاحظين دوليين لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية وتشريعيات 2012 خير دليل على ما أفضت له تقارير هؤلاء وبخاصة الإتحاد الأوروبي وملاحظاته ال40 التي لم تأخذها الدولة بعين الاعتبار” وتابع :”ما الفائدة من استقدام ملاحظين دوليين لن يضيفوا شيئا و ان تأخذ ملاحظاتهم على محمل الجد ” وأردف :”النزاهة و الشفافية مرتبطة بالإرادة السياسية للسلطة القائمة في ضمان ذلك” وقال أيضا :”هذا لا معنى له بحكم أننا جربنا ذلك في السابق وخاصة الملاحظين العرب الذين يأتون من أجل البصمة و”شاهد ما شافشي حاجة” وسوف يشهدون شهادة زور فكيف لكل هؤلاء مراقبة 53 ألف مكتب اقتراع و1541 بلدية وينتشرون في كل ربوع الوطن فالتجربة أثبتت أنهم لا يقدمون و لا يؤخرون في الأمور شيئا” و ختم قوله :” القضية ليست في مع أوضد الملاحظين الدوليين بقدر ما الأمر مرتبط بوجود إرادة سياسية لضمان نزاهة و شفافية الإستحقاقات المقبلة”

الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء :

مجرد تسويق للخارج على نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة

ومن جهته أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أن استقدام الملاحظين الدوليين دأبت عليه السلطة القائمة من باب التسويق لواجهة الديمقراطية و نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية في الوقت أن الأمر في غاية السهولة ويقتضي توفر إرادية سياسية داخلية و ليس بالاستعانة بالأجانب وقال ذويبي :” استقدام ملاحظين دوليين هو محاولة لتسويق عمل السلطة للخارج في الوقت أن تنظيم الإنتخابات والإشراف عليها ينبغي أن يكون من الداخل من احترام القانون وتوفير شروط النزاهة” وأضاف :”نحن في الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء نؤكد أن لا طائل ولا نفع وراء الملاحظين الدوليين دون توفر إرادة سياسية لإضفاء الشفافية و النزاهة على الإنتخابات المقبلة”.

زينب بن عزوز