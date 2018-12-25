الثلاثاء , ديسمبر 25 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / العالم / حصيلة مرعبة جديدة لضحايا تسوناني إندونيسيا

حصيلة مرعبة جديدة لضحايا تسوناني إندونيسيا

yassine yassine 25 ديسمبر 2018 العالم اضف تعليق 72 زيارة

– ارتفاع عدد القتلى إلى 429 شخصا و1400 مصاب

ارتفع عدد قتلى موجة المد البحري “تسونامي” التي ضربت إندونيسيا السبت الماضي، إلى 429 شخصا، بالإضافة إلى ما يزيد على 1400 مصاب، وفق ما ذكر مسؤولون محليون، الثلاثاء.

وبات آلاف الأشخاص بلا مأوى بعد أن ضربت أمواج المد العاتية منازلهم الواقعة على سواحل سوماطرة الجنوبية والساحل الغربي لجزيرة جاوةوقال سوتوبو بورو نوغروهو، المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث، إن عدد القتلى ارتفاع إلى 429، الثلاثاء، ولا يزال هناك 128 مفقودا على الأقلواستخدمت فرق الإنقاذ الإندونيسية الطائرات المسيرة والكلاب البوليسية للبحث عن ناجين بطول السواحل التي اجتاحتها الأمواج، في وقت تتوقع السلطات العثور على المزيد من الضحايا مع توسع عمليات البحث.

واستمر انبعاث الرماد من أناك كراكاتوا، وهي جزيرة بركانية أدى انهيار كتلة منها بسبب ارتفاع المد، إلى توليد أمواج اجتاحت مناطق ساحلية على جانبي مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

الوسوم

عن yassine yassine

شاهد أيضاً

هجوم مسلح يستهدف مقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس

استهدف تفجير مقر وزارة الخارجية الليية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في العاصمة طرابلس . .وحسب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super