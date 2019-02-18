بعثت مصالح الوزیر الأول، أحمد أویحیی، بوثیقة بیان السیاسیة العامة للحكومة، إلی مكتب المجلس الشعبي الوطني، ومن المتوقع أن يبرمج مكتب المجلس الذي استقبل الوثيقة الأسبوع المقبل جلسة مناقشة وتصويت النواب على البيان وذلك عملا بمضمون المادة 98 1من الدستور التي تقر بوجوب الحكومة ببيان السياسة العامة سنويا، وذلك لتمكين النواب من مناقشة عمل وأداء الحكومة بصفة دورية مرة واحدة كل سنة.

وسيتضمن البيان – الذي سيأتي عبارة عن عرض لحصيلة الرئيس – خاصة وانه تزامن وإنطلاق حملة مسبقة لرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد مشاركته في رئاسيات 18 أفريل المقبل، سيتضمن تفاصيل خمس سنوات وليس أرقام سنة واحدة كما هو مطلوب.

وسيكون عرض أويحيى، لمختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية، وقطاع العدل والنقل والأشغال العمومية والصحة والتربية ، وحتى لسنوات رفقائه السابقين في الحكومة، إذ ما علمنا أن طيلة الخمس سنوات تقاسم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعبد المجيد تبون تسييرها، وسيشكل بيان السياسة العامة فرصة لإقناع أحزب المعارضة بحصيلة الرئيس، ويشار إلى أن بيان السياسة العامة أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية خاصة وانه كان مبرمج إمكانية عرضه نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وكما هو معمول به فإن حكومة أويحيى، ستقدم إستقالتها قبل رئاسيات أفريل القادم، لتبقى عودته للوزارة الأولى مرهونة بقرار الرئيس القادم للبلاد.

رزاقي.جميلة