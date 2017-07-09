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حصة الحجاج الجزائريين سترتفع إلى 41 ألف سنة 2018

مدير الديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة::
حصة الحجاج الجزائريين سترتفع إلى 41 ألف سنة 2018

eldjazair 9 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 15 زيارة

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة على أن الجزائر ستطالب ب رفع حصتها من الحجاج السنة المقبلة وذلك بعد وصول عدد الجزائريين إلى 41 مليون جزائري حسب الإحصاء الأخير .
و قال عزوزة في تصريح له خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أمس:” عدد الجزائريين قبل الكشف عن الإحصاء الجديد لسكان الجزائر كان 36 مليون نسمة وحصة الحج ب36ألف بعدما كانت في السنوات الماضية في حدود 28.8 ألف حاج أي ألف لكل مواطن” وتابع:” ننتظر سنة 2018 ونحصل إحصاء عدد السكان بشكل رسمي في الأمم المتحدة وبعدها ندخل في مفاوضات مع الجانب السعودي ” .
زينب بن عزوز

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