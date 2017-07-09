كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة على أن الجزائر ستطالب ب رفع حصتها من الحجاج السنة المقبلة وذلك بعد وصول عدد الجزائريين إلى 41 مليون جزائري حسب الإحصاء الأخير .

و قال عزوزة في تصريح له خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أمس:” عدد الجزائريين قبل الكشف عن الإحصاء الجديد لسكان الجزائر كان 36 مليون نسمة وحصة الحج ب36ألف بعدما كانت في السنوات الماضية في حدود 28.8 ألف حاج أي ألف لكل مواطن” وتابع:” ننتظر سنة 2018 ونحصل إحصاء عدد السكان بشكل رسمي في الأمم المتحدة وبعدها ندخل في مفاوضات مع الجانب السعودي ” .

زينب بن عزوز