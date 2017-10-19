أوضح ابراهيم موحوش أستاذ بالمدرسة العليا للفلاحة أن الجزائر تعيش حالة جفاف لنقص الموارد المائية وهو وضع تفرضه الظروف الطبيعية باعتبار الجزائر يضيف المتحدث تتواجد في المنطقة الأشد جفافا في العالم.

واستشهد الاستاذ موحوش خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة بالدراسات الدولية التي تصنف بلادنا من بين البلدان التي تعاني من مشكل المياه بمخزون متجدد سنويا يقدر ب 11.5مليار متر مكعب وهو ما يمثل 292م3 حصة الاستهلاك الفردي التي تبقى بعيدة عن المعدل العالمي المقدر ب 6000م3، ما يعني أن حصة المواطن الجزائري من الماء لا تتعدى 3.5 بالمائة من المعدل العالمي.

ولمواجهة هذه المعضلة التي تواجه الجزائر، ألح المتدخل على أهمية التفكير في حلول متوسطة وطويلة الأجل مع تفادي التبذير في الوقت الحالي.

وأوصى المتحدث في هذا الصدد باستخدام التقنيات التي تسمح بإنتاج أكبر مع استخدام أقل للمياه وذلك باستعمال أنظمة الري الموفرة للمياه كالسقي بالتقطير الذي يوفر 70 بالمائة من الموارد المائية.

وتطرق ضيف الثالثة إلى رسكلة المياه التي اعتبرها حلا أساسيا على اعتبار أن الجزائر ترمي بأزيد من مليار م3 من المياه المستعملة مشيرا إلا أنه وفي حال استخدام 60 بالمائة فقط من هذه الكمية سترتفع المساحة المسقية من 150 ألف إلى 200 ألف هكتار هذا إلى جانب الاعتماد على تحلية مياه كحل معقول للأزمة.

ق.و