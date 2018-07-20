أرجع وزير الموارد المائية، حسين نسيب، سبب مشكل عدم استفادة سكان عمارات “عدل”، من المياه إلى عدم جاهزية المرحلة الأخيرة من التسليم.

وقال الوزير نسيب، خلال استضافته في قهوة وجورنان، امس الأربعاء، إن المياه تصل إلى الأحياء و لا مشكل، الا انه بداخل العمارات يجب استعمال الضغط حتى تصل المياه إلى الجميع.

وكشف حسين نسيب، عن وجود تنسيق مع وزير السكن، حيث باشرت لجنة عملها في إحصاء كل النقاط الناقصة، مضيفا، أنّ هناك اتفاقية مع الجزائرية للمياه في مختلف الولايات على غرار العاصمة، وهران، قسنطينة، كي تتكفل بهذا المشكل.

280 بلدية استفادت خلال 2018 من توزيع المياه بطريقة يومية

من جانب اخر، كشف حسين نسيب، أنّ 280 بلدية استفادت خلال 2018 من توزيع المياه بطريقة يومية.

وأوضح نسيب أنّ هناك 592 بلدية عنت من اضطراب في توزيع المياه منذ صائفة 2017، وبفضل البرنامج الاستعجالي تمكنت 280 بلدية من الإستفادة من ماء الشروب يوميا، مضيفا أن الـ 225 بلدية الأخرى الأعمال فيها جارية.

سنجلب المياه من مسافة 180 كيلومترا لتزويد سكان بشار

وفي حديثه عن ظاهرة الجفاف التي تشهدها ولاية بشار والمناطق المجاورة لها بفعل الجفاف كشف حسين نسيب أن مصالح دائرته الوزارية وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المحلية قد إتخذت إجراءات ومن خلال برنامج إستعجالي من أجل خدمة عمومية لتوزيع المياه لولاية بشار وكل المناطق القريبة والعملية مستمرة في توصيل المياه.

و أضاف انه تم إتخاذ قرار حكومي بجلب المياه من على بعد حوالي 180 كيلومتر لتزويد سكان باشر بالمياه الصالحة للشرب وهذا من اجل معاناة سكان بشار والمناطق المجاورة .

نسرين محفوف