حسب مجلة “غلوبال فاينانس”: الجزائر في المرتبة الــ 82 في قائمة الدول الأكثر أماناً في العالم

أصدرت مجلة “غلوبال فاينانس” (Global Finance) تصنيفها السنوي لأكثر الدول أماناً في العالم بعد دراسات مكّثفة أجرتها، تتمثلّ بمعايير خاصة كنسبة احتمال حدوث صراع عسكري، مستوى التهديد لسلامة المواطنين واحتمال وقوع كوارث طبيعية وهجمات إرهابية، بالإضافة إلى مستوى التنمية الاقتصادية، حيث جاءت الجزائر في المرتبة الثانية والثمانون.

وبناءً على ما ذكر، احتلّت آيسلندا المرتبة الأولى كأكثر بلد آمن في العالم تليها سويسرا، ثمّ فنلندا في المرتبة الثالثة والبرتغال الرابعة.

أما عربياً فتفرّدت قطر بدخول ترتيب العشر الأوائل، لتحتلّ بالتالي المرتبة السابعة، أما الإمارات العربية المتحدّة فحجزت لنفسها الرقم 21 من الترتيب وعمان 23.

من جهة أخرى، كانت المفاجأة حصول روسيا على المرتبة 108 بسبب ارتفاع مستوى الجريمة وتدهور التنمية الاقتصادية وفق المؤشّر، أما الولايات المتحدة فاحتلّت المرتبة 65 نتيجة ارتفاع معدّل الجرائم واحتمال حدوث كوارث طبيعية.