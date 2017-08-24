كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التزامها بوعدها للشركاء الاجتماعيين بفتح باب الحوار والعمل سويا لأجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي يواجهها القطاع، مؤكدة أن الحوار يعد خيار الحكومة الاستراتيجي.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاويي مع ممثلي مختلف نقابات القطاع و التي تندرج في إطار سلسلة لقاءات الاتصال بين الطرفين التي شرع فيها منذ تعيينه على رأس القطاع، على غرار النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين الإستشفائيين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية و النقابة الوطنية للأطباء الخواص والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب أن الطرفان اتفقا على “أن لا يدخرا أي جهد لأجل إيجاد حل سريع للمشاكل في إطار الحوار الجاد والدائم والمسؤول”.

وأعلنت أن هذه الجلسات التي تندرج في إطار التشاور سمحت بالتطرق إلى مختلف المسائل الراهنة والملفات العالقة وكانت مناسبة لتسليط الضوء على تطابق الآراء المتعلقة بشروط ممارسة الحراسة و تقديم المقترحات حول أهم الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص أمن و سلامة عمال الصحة و تحسين شروط العمل”، حيث أكد حزبلاوي أن “التقدم المسجل سيُدعم والمكاسب ستُحفظ” موضحا أن “الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يعد خيار الحكومة الاستراتيجي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”.

وفاء مرشدي