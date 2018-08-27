أبرز وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي أمس الأحد، في ندوة صحفية عقدها عقب زيارة تفقدية قادته إلى مستشفى بوفاريك، أنه تم تسجيل 30 حالة في 21 أوت و24 أوت و10 حالات سجلت أمس السبت، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بتحليل 38 منبعا للمياه في كل من البويرة، البليدة وتيبازة، هذه الأخيرة التي اكتشاف منبع واحد فيها يحتوي على البكتيريا المسببة للكوليرا.

وفي السياق، أشار الوزير إلى أن 60 بالمائة من المنابع تحتوي على بكتيريا مسببة للإسهال، الذي لا تصل خطورته لداء الكوليرا وهذا جراء ارتفاع درجة الحرارة والتلوث الموجود بها، وفي السياق ذاته ، أكد حسبلاوي أن قطاعه وضع إستراتيجية واضحة من أجل السيطرة على الوضع وعدم السماح بانتشار الداء في باقي ولايات الوطن، مؤكدا أن بداية الداء كانت بولاية البليدة عكس ما روج له في الفترة الأخيرة بأن ولاية البويرة هي من نقلت الداء لباقي الولايات، وأكد الوزير أن عودة الأطباء إلى عملهم وقطعهم لعطلهم السنوية جاء من تلقاء أنفسهم ولم تطلب منهم الوزارة ذلك وهذا إيمانا منهم بأهمية صحة المواطنين أما فيما يخض التأخر في الإعلان عن وجود داء الكوليرا، فأرجعه حسبلاوي إلى عدم ظهور نتائج التحاليل مخبرية التي تؤكد هذا.

وفي السياق ذاته أكد الوزير بأن رئيس الجمهورية يتصل به يوميا من أجل الإطلاع على مستجدات الوضع بخصوص انتشار وباء الكوليرا.

“سنقضي على الكوليرا في يومين أو ثلاثة.. قبل الدخول المدرسي”

هذا وطمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، الجزائريين، أنه سيتم القضاء على وباء الكوليرا خلال يومين أو ثلاثة، تحسبا للدخول المدرسي،وقال ان الدخول المدرسي يوم 5 سبتمبر المقبل، سيكون بشكل عادي و أن الوزارة اتخذت كل التدابير اللازمة، من أجل دخول مدرسي عادي.

38 منبعا للمياه تم تحليلها لمعرفة مصدر وباء الكوليرا

وبلغة الأرقام كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،أن جميع المصالح الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه من أجل حصر وباء الكوليرا، وقال أن مصالح الوزارة عاينت 38 منبعا للمياه في كل من البليدة والبويرة وتيبازة والعاصمة وذكر، أن 71 بالمئة من نسبة التحاليل كشفت أنها ملوثة بنوع من البكتيريا ، لكنها ليست متعلقة بالأساس بوباء الكوليرا الذي أصيب به عدد من المواطنين، غير أنها تشكل خطرا بالنسبة للأشخاص الذي يعانون من نقص المناعة الجسدية وأشار الوزير، أن منبع وحيد تم الكشف فيه بكتيريا الكوليرا وهو المنبع الموجود بولاية تيبازة المتعلق بسيدي لكبير.

رزاقي.جميلة