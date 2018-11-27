أعطى وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، تعليمات صارمة لمدراء الصحة للتكفل الجيد بالمرضى خاصة على مستوى الاستعجالات و نقاط المناوبة و ضرورة تهيئة كل الظروف المواتية للفرق الطبية و الشبه الطبية لأداء مهامهم على أحسن وجهه و شدد على حتمية تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح و المؤسسات الصحية لتسهيل التكفل بجميع المرضى.

ترأس وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،مختار حسبلاوي، أمس الأول بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، إجتماع ضم مديري الصحة و السكان لولايات شرق الوطن و كذا المدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية و مدراء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، و رؤساء المجالس العلمية و المجالس الطبية لمؤسسات الولايات المعنية.

وجه الوزير الصحة،جملة من التعليمات التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية و التكفل بالمرضى خاصة على مستوى الاستعجالات و نقاط المناوبة و ضرورة تهيئة كل الظروف المواتية للفرق الطبية و الشبه الطبية لأداء مهامهم على أحسن وجه، كما شدد الوزير على حتمية تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح و المؤسسات الصحية لتسهيل التكفل بجميع المرضى عموما و المرأة الحامل و الطفل خصوصا و ذلك وفق تنظيم هرمي محدد المعالم و المسار.

وفي نفس السياق ألزم حزبلاوي مسؤولي الصحة برفع وتيرة وعدد عمليات التوأمة والتطبيب عن بعد و تطوير وحدات العلاج و الاستشفاء المنزلي ،مؤكدا على ضرورة تلقيح الأطفال ضد الحصبة (البوحمرون) طبقا للرزنامة الوطنية للتلقيح و إتخاذ كل التدابير الضرورية في حالة ظهور المرض وفق البرنامج الوطني لمراقبة البوحمرون.

وألح في نفس السياق على ضرورة تسوية الوضعيات المهنية لمستخدمي الصحة و ترقية الحوار الاجتماعي مع كل الشركاء، و توفير شروط الأمن لفرق المناوبة و ضمان الاستقبال و التوجيه الجيد للمرضى و مرافقيهم .

من جهة أخرى أمر حزبلاوي، مدراء الصحة بالتنسيق مع الولاة بالتعجيل لتوفير كل الشروط المادية الضرورية التي تسمح للأطباء الخاضعين للخدمة المدنية بأداء مهامهم على أحسن وجه.

وفي الختام اللقاء أعطى حزبلاوي تعليمات لمدراء الصحة بالسهر الدائم على ضمان وفرة الأدوية و المستلزمات الطبية و صيانة العتاد الطبي و التسيير العقلاني والمحكم لكل الوسائل و الإمكانيات التي تسخرها الدولة لخدمة صحة المواطنين.

رزاقي.جميلة