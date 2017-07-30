أعلنت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات في بيان لها يوم امس السبت عن قرارها بتقديم طلب ادعاء مدني في القضية التي ستنظر فيها العدالة اثر وفاة سيدة حامل بالجلفة و عن ايداع شكوى من طرف أسرة الفقيدة.
وأكدت نفس المصدر أن وزير الصحة, مختار حسبلاوي, أوفد مباشرة بعد هذه الواقعة “لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين و أستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية و التنظيمية و الطبية لهذه القضية”.
و بعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة, شددت الوزارة على أن “أي شخص صدر منه تهاون و لامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة”.
و تعود حيثيات قضية الى بحر الأسبوع الفارط حيث لقيت امرأة حامل تبلغ 23 سنة و جنينها حتفهما بعد رفض التكفل بهما على مستوى ثلاثة مستشفيات تابعة للولاية (عين وسارة و حاسي بحبح و الجلفة).
و عليه اتخذت مديرية الصحة لولاية الجلفة اجراءات عاجلة من خلال توقيف الطاقم الطبي عن العمل على مستوى المستشفيات الثلاثة في انتظار استكمال التحقيقين الطبي و الجزائي.
نسرين محفوف
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حسبلاوي يجر المتورطين في وفاة حامل إلى أروقة العدالة
حسبلاوي يجر المتورطين في وفاة حامل إلى أروقة العدالة
أوفد لجنة تحقيق إلى مستشفى الجلفة وتوعد بأقسى العقوبات:
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