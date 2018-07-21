أكدت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للقابلات، شطي رشيدة، أن نقابتها مستعدة للعمل عن كثب مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها القابلات ومرافقة كافة الإجراءات التي تسمح بتحسين شروط التكفل بالأمهات أثناء الولادة. وأشارت ممثلة القابلات في تصريح لها خلال اللقاء الوزاري الذي عقد يوم الخميس بمقر الوزارة،إلى أن قدرات التكوين الحالية تبقى غير كافية و طالبن بإنشاء مؤسسة في الجنوب حرصا على التقاسم و التغطية المتساوية للموارد البشرية. وشكلت الانشغالات الرئيسية للقابلات محور اجتماع جمع بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مسؤولي الدائرة الوزارية ووفد النقابة الوطنية للقابلات، حسب بيان للوزارة، وأوضح البيان أن تقدم المشوار المهني للقابلة وتحسين التغطية القانونية في ممارسة وظائفها ومساهمتها الفعالة في وضع شبكات مدمجة للتكفل بالمرأة الحامل كانت من بين النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الذي جمع بين اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين للوزارة و وفد النقابة الوطنية للقابلات التابعة للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وجرى اتفاق في هذا الصدد على السعي إلى تكييف برنامج تكوين القابلات مع حاجيات المنظومة الوطنية للصحة، وبخصوص التغطية القانونية للقابلة في ممارسة وظائفها. هذا وسجلت ممثلة النقابة نقائص فيما يخص الأعمال والمهام المسندة للقابلات وطالبن بتحديد مجال اختصاصات القابلات قصد تحديد المسؤوليات، مع التأكيد على “استعدادهن للمشاركة في إعداد إطار مرجعي للمهنة و كذا المشاريع الوزارية المشتركة لتحيين و مراجعة قائمة العقود و الادوية و إدخال هذه الاخيرة في بطاقة الشفاء.

وفي ذات السياق، تم التطرق خلال النقاش إلى ضرورة إصلاح و تفعيل مجلس منظمة القابلات الذي تعود نشأته إلى سنوات الستينات، يضيف ذات المصدر، من جهته، أكد ممثلو الوزارة لممثلات القابلات أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين الشروط المهنية والاجتماعية للقابلات التي تشكل العمود الفقري للتكفل بصحة الأم و المولود ، وأوضحوا أن اللجان تعمل على توحيد مراكز الامومة في إطار تنفيذ دليل التكفل بالمرأة الحامل قصد استكماله والذي استدعيت لأجله النقابة الوطنية للقابلات”. وفي هذا الإطار، “تم الاتفاق على أن يتم قريبا تنظيم لقاءات إعلام مشتركة مع القابلات حول هذا الدليل و أهميته في تحسين التكفل بالمرأة الحامل”.

رزاقي. جميلة