حسبلاوي يبحث مع سفيري كوريا وأذربيجان تطوير التعاون في مجال الصحة

شكل تطوير التعاون الثنائي في مجال الصحة محور المحادثات التي جمعت أمس بالجزائر العاصمة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي وسفيري كوريا الجنوبية وأذربيجاني حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب نفس المصدر, تمحورت المحادثات بين حسبلاوي والسفير المفوض فوق العادة للجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية لدى الجزائر, شوي هيوك شول حول توسيع التعاون الثنائي في مجال الصحة.

وبعد استعراض وضع العلاقات الثنائية بين البلدين اتفق الطرفان على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في مجال الصحة مع تحضير إطار قانوني يضبط الأعمال المستقبلية, يضيف البيان.

واتفق حسبلاوي مع السفير الكوري كذلك على تبادل الزيارات رفيعة المستوى خاصة من اجل تحديد مجالات التعاون ذات الاولوية في الميدان الصحي.

من جهة أخرى, تحادث المسؤول الأول عن قطاع الصحة مع السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أذربيجان لدى الجزائر, ماهر عليف, حيث تطرقا إلى التعاون الثنائي في مجال الصحة.

وأوضح البيان أنه في ختام المحادثات قرر الطرفان وضع الأدوات القانونية وكذا تطوير ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الصحة بالنظر إلى الفرص التكاملية الموجودة, مضيفا أن السفير الأذربيجاني قدم دعوة رسمية للسيد حسبلاوي لزيارة بلاده.