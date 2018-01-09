أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن الصحة حق دستوري تكفله الدولة للمواطن من خلال الرعاية والوقاية الصحية وتوفير الإمكانيات الضرورية ، وذكر بأن القطاع العام يتوفر على أكثر من 571 مؤسسة صحية و 48 مؤسسة تحت الوصاية وقال بأنها ممولة من قبل الدولة في إطار قانون المالية .

وردا حول ما أثير عن التكوين،ودخول الأطباء المقيمين في الإضراب المفتوح مدعين قلة تكوينهم ،كشف حسبلاوي عن تطبيق مخطط قد باتت نتائجه ملموسة في الواقع.

وعن هشاشة الوضع المالي للصيدلية المركزية،وتسبب في تذبذب توزيع الأدوية أوضح الوزير،في رده خلال عرض تسوية ميزانية 2015 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني،أن ذلك يعود إلى التصاعد المستمر لحاجات المؤسسة الاستشفائية والتي غالبا ما تفوق الإعتمادات الممنوحة.

ومن جهة أخرى، أوضح أن التأخر المسجل في تبليغ الإعتمادات المالية لمعهد باستور لتموين المؤسسات باللقاحات و الأمصال عائد إلى نظام التسقيف الذي وضعته السلطات العمومية.

هذا وأبدى نواب لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني سخطهم ورفضهم لطريقة معالجة مشكل الأطباء المقيمين،حيث دعوا وزير الصحة إلى ضرورة تعميق الحوار لاستيعاب الأزمة وامتصاص الغضب،كما أبدوا عدم رضاهم حول مسألة تجميد الإعتمادات الخاصة بالصيادلة ودعوا وزير الصحة إلى الاهتمام بالخدمات الصحية وتحسينها لاسيما في المناطق المعزولة.

رزاقي.جميلة