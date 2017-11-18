

أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي الخميس بالجزائر العاصمة أن وزارته تسعى حاليا إلى رفع العقبات المالية و تلك المتعلقة بوفرة المواد الصيدلانية الخاصة من اجل تسهيل الاستفادة من الإنجاب بالمساعدة الطبية.

وأوضح الوزير في تدخل له خلال افتتاح المؤتمر ال5 للجمعية الجزائرية لطب الإنجاب ان وزارته “تعمل حتى لا تبقى الصعوبة المالية عائقا أمام الفئات المحرومة و حتى تندرج جميع المواد الصيدلانية الخاصة و الضرورية لعملية الإنجاب بالمساعدة الطبية بشكل دائم في مسعى مضبوط كما هو الشأن بالنسبة للمواد الصيدلانية الأخرى”.

كما أشار إلى أن “السعادة في الحصول على طفل حق مشترك” موضحا انه “لا زال هناك عمل كبير ينتظرنا” من اجل تحقيق ذلك قبل ان يؤكد على “التطور الكبير” الذي عرفه هذا النشاط الطبي خلال السنوات الأخيرة في الجزائر سيما منذ مطلع التسعينات على مستوى القطاع العام و ذلك بفضل الرواد في هذا المجال على غرار البروفيسور لاليام و الدكتور فتوكي.

و أضاف انه بفضل المراكز الوظيفية ال16 للإنجاب بالمساعدة الطبية التابعة للقطاع الخاص عرفت هذه الممارسة تطورا سيما مع وجود 8 مراكز اخرى خاصة في طور الانجاز يضاف الى كل ذلك “اعادة تشغيل” وحدات الانجاب بالمساعدة الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي نفيسة حمود بالجزائر العاصمة ووهران فيما يتعلق بالقطاع العام.

وأضاف حسبلاوي أن “هذا التطور يحظى بمرافقة السلطات العمومية من اجل التكفل بجميع الجوانب الخاصة بهذه التقنية” مشيرا الى انه “علاوة على الجوانب المرتبطة بتسجيل المنتجات الصيدلانية الخاصة وآليات استيرادها فقد تم التكفل بإشكالية أخلاقيات علم الأحياء في مجال المساعدة على الانجاب”.

كما اكد الوزير أن هذه المسالة قد تم اخذها بالحسبان “في اطار مشروع قانون الصحة الجديد بشكل يتم فيه التأطير القانوني لجميع المجالات التي يمكن ان تطرح بصددها تساؤلات اخلاقية او ادبية او قانونية” مشيرا في هذا الصدد الى مسالة النسب و مدة حفظ الخلايا.

وخلص الوزير في الاخير الى الاعراب عن ارتياحه لتطرق اشغال هذا اللقاء الى “العناصر الاخلاقية والادبية المسيرة و التي من شأنها أن تسير جميع مراحل مكافحة العقم”.

ن.م