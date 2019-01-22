أعلن ، أمس، حزب الحرية و العدالة عن قراره بعدم تقديم مرشح عنه للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها في 18 أبريل المقبل، بسبب”الغموض والضبابية” التي تطبع المشهد السياسي الوطني.

وأوضح بيان للحزب صدر عقب اجتماع مكتبه الوطني، تحت رئاسة محمد السعيد، رئيس الحزب و الذي خصص لدراسة الوضع السياسي في البلاد غداة استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، انه-أي الحزب-يمتنع عن تقديم مرشح عنه للرئاسيات القادمة، مع الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة إلى حين اجتماع مجلسه الوطني نهاية الشهر القادم.

وأرجع الحزب هذا القرار حسبه إلى “الغموض والضبابية” التي أكد أنها لا تزال تلف المشهد السياسي الوطني، معتبرا الانتخابات الرئاسية “فرصة أخرى للتغيير الجذري الذي يفرضه مستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع، وحاجة أجيال الاستقلال إلى خطاب جديد يتماشى مع طموحاتها وانشغالاتها، انسجاما مع متطلبات العصر”.

رزيقة.خ