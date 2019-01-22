الثلاثاء , يناير 22 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / أرجع سبب عدم المشاركة إلى "ضبايبة" المشهد السياسي:
حزب محمد السعيد يمتنع عن تقديم مرشح عنه للرئاسيات

أرجع سبب عدم المشاركة إلى "ضبايبة" المشهد السياسي:
حزب محمد السعيد يمتنع عن تقديم مرشح عنه للرئاسيات

islam kaab 22 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 35 زيارة

أعلن ، أمس، حزب الحرية و العدالة عن قراره بعدم تقديم مرشح عنه للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها في 18 أبريل المقبل، بسبب”الغموض والضبابية” التي تطبع المشهد السياسي الوطني.
وأوضح بيان للحزب صدر عقب اجتماع مكتبه الوطني، تحت رئاسة محمد السعيد، رئيس الحزب و الذي خصص لدراسة الوضع السياسي في البلاد غداة استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، انه-أي الحزب-يمتنع عن تقديم مرشح عنه للرئاسيات القادمة، مع الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة إلى حين اجتماع مجلسه الوطني نهاية الشهر القادم.
وأرجع الحزب هذا القرار حسبه إلى “الغموض والضبابية” التي أكد أنها لا تزال تلف المشهد السياسي الوطني، معتبرا الانتخابات الرئاسية “فرصة أخرى للتغيير الجذري الذي يفرضه مستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع، وحاجة أجيال الاستقلال إلى خطاب جديد يتماشى مع طموحاتها وانشغالاتها، انسجاما مع متطلبات العصر”.
رزيقة.خ

عن islam kaab

شاهد أيضاً

دعت المرشحين المحتملين للانسحاب إذا ما تأكدت "العهدة الخامسة":
حركة مواطنة لن تدعم أي مرشح

فندت حركة مواطنة ما يتم الترويج له حول دعمها للمرشح الحر علي غديري مؤكدة أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super