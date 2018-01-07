حزب الفجر الجديد يدعو منتخبيه إلى عدم المساهمة في أي مبادرة مؤدية للانسداد

r

دعا رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش بسطيف منتخبي تشكيلته السياسية إلى “عدم المساهمة في أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى الانسداد داخل المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنتخبة”.

و ألح بن بعيبش خلال لقاء جهوي جمعه مع منتخبي حزبه لولايات بسكرة و أم البواقي و خنشلة و سطيف بالمتحف الوطني للآثار بسطيف على منتخبي تشكيلته السياسية في المجالس الشعبية البلدية الولائية على “ضرورة التحاور مع نظرائهم من مختلف الأحزاب السياسية الأخرى بغرض عدم الوقوع في فخ الانسداد”.

وفي هذا الشأن قال:” تحاوروا مع مختلف الأحزاب بما أوتيتم من قوة و لا تخونوا الأمانة كونوا إيجابيين لأخذ البلد إلى الطريق الصحيح”.وأضاف رئيس حزب الفجر الجديد في ذات السياق:”إننا تأسسنا من أجل خدمة الشعب و ليس لنا أي هدف آخر”, داعيا منتخبي حزبه للحفاظ على “مكتسبات الحزب وعدم الإساءة إليه أو تشويهه بتبني أي موقف قد يؤدي إلى الانسداد في قرارات المجالس الولائية و البلدية”, مشيرا إلى أن حزب الفجر الجديد مع المصلحة العامة و أن هدفه هو “مستقبل المواطن”.

و تطرق بن بعيبش كذلك إلى أهمية الدور الذي يقوم به المنتخب المحلي معتبرا النجاح في تسيير البلدية نجاحا في تسيير الجمهورية لأن الإشكال حسبه هو كيفية التحكم في تسيير الشأن المحلي.

و اعتبر كذلك أن توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين من “الضروريات” لأنهم أدرى من غيرهم-كما قال- بشؤون جماعاتهم المحلية.