ندد حزب العمال بما اسماه” القمع العنيف ضد المظاهرات السلمية” التي قام بها الأطباء المقيمون، ودعا الحكومة إلى فتح باب حوار جاد و اتخاذ تدابير جريئة لتلبية مطالب المتظاهرين، و اعتبر ان تعامل السلطة بهذا الأسلوب إضافة إلى سياسات التقشف المتبعة يزيد من خطورة الوضع في قطاع الصحة ومختلف القطاعات التي شهدت حركات احتجاجية من قبل موظفيها.

و أضاف حزب العمال في بيان للمكتب السياسي، أمس، أن المشاكل التي يعاني منها الأطباء المقيمون من حديثي التخرج، مثل في شكله مشروع قانون الصحة الذي سيناقش قريبا في المجلس الشعبي الوطني، و الذي لا يضمن تغطية صحية متخصصة حقيقة بالمعايير المطلوبة، كما لا يضمن ظروف عملية ومهنية جيدة لموظفي القطاع- حسب بيان الحزب، الذي دعا الحكومة إلى فتح باب الحوار والتفاوض من أجل توفير تغطية طبية متخصصة فعالة في جميع القطر الوطني، و سحب مشروع قانون الصحة .

و اعتبر الحزب أن التوترات التي تعيشها الجبهة الاجتماعية التي تتسم بالاضطرابات في مختلف القطاعات (التعليم العالي والصحة و البلديات و التربية الوطنية …)، واحتجاجات المواطنين ضد تدابير التقشف، التي تتزامن مع بدا تطبيق قانون المالية 2018، مؤشر خطير ، ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات إيجابية بدءا من إلغاء تدابير التقشف التي تسببت في موجات غضب لدى المواطنين في مختلف ولايات الوطن.

رزيقة.خ