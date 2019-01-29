أعلن أمس حزب العمال عن سحب ملف الترشح لرئاسيات افريل القادم، و المباشرة في جمع التوقيعات الخاصة بهذا الموعد، غير انه اعتبر أن هذه الخطوة لا تعني أن قرار المشاركة قد حسم فيه، إذ لا يزال محل نقاش من قبل اللجنة المركزية صاحبة الكلمة الفصل في هذه المسالة.

وأوضح الحزب في بيان له، أمس، انه و بغض النظر عن الموقف الشخصي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون و التي عبرت عنه علنا و المتمثل في عدم مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، و التباين في المواقف المعبر عنها في نقاش المكتب السياسي ونفسه في اجتماع اللجنة المركزية و الذي انقسم إلى ثلاث توجهات، المشاركة، عدم المشاركة و موقف يعتبر أن الوضع السياسي لا يسمح بالفصل حاليا، إلا انه تتفق التوجهات الثلاث حول نفس المخاوف ومدى خطورة المسارات التي قد تنجر عن الوضع السياسي المتميز بالضبابية، و الذي تحضر فيه هذه الانتخابات و التي شرحتها الأمينة العامة في التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي، فقد قرر المكتب السياسي تحضير الشروط القانونية و الإدارية من اجل تمكين اللجنة المركزية-المخولة لاتخاذ القرارات- الفصل في قضية الرئاسيات انطلاقا من اعتبارات سياسية وحصريا أي دون أي ضغط من أي نوع كان، و عليه –يضيف البيان- سيتقدم ممثلون عن الحزب لمصالح وزارة الداخلية من اجل سحب ملف الترشح يوم 28 جانفي 2019-أي يوم أمس- و أضاف المصدر ذاته أن مناضلي الحزب سيباشرون عملية جمع التوقيعات موازاة مع استمرار النقاش المفتوح من طرف القيادة بينهم في صفوف الحزب ومع المواطنين حول الموقف الأجدر علاقة بالرئاسيات.

و في توضيح له، قال القيادي بالحزب رمضان تعزيبت في تصريح ل”الجزائر”، أمس، حول قرار سحب ملف الترشح في الوقت الذي لم يحسم الحزب موقفه النهائي من الرئاسيات، أن سحب ملف الترشح و بدا جمع التوقيعات لا علاقة لها بالقرار النهائي حول المشاركة من عدمها، فهو مجرد إجراءات تحضيرية في حال ما إذا اتخذت اللجنة المركزية قرارها بقبول المشاركة.

وفي رده على سؤال آخر حول الأسماء المقترحة كمرشحين لحد الآن من قبل أعضاء اللجنة المركزية الذين يرون انه على الحزب المشاركة في الانتخابات، قال تعزيبت انه لا يتداول سوى اسم واحد وهو الأمينة العامة لويزة حنون رغم معرفتهم برأيها الرافض للمشاركة.

وعن اجتماع اللجنة المركزية الذي سيدد الموقف النهائي للحزب من الرئاسيات، قال تعزيبت انه لا يزال لم يحدد تاريخه بعد و أن هناك نقاشات مستمرة في المسالة.

رزيقة.خ