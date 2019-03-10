حنون تدافع عن نفسها بعد تعرضها لمضايقات أثناء مسيرات 8 مارس : “حزب العمال لم يشارك يوما مع النظام ولا مع حكومته”

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن حزبها دائما ما كان يناضل ضد الحزب الواحد، وضد النظام، و قالت أن هناك بعض الأطراف لا تميز بين الأحزاب رغم الفروقات الكبيرة بينها، ودافعت عن نفسها وعن تشكيلتها السياسية ردا على ما تعرضت له من مضايقات أثناء المسيرة الشعبية لـ 8 مارس بالعاصمة.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال أمس، خلال كلمة لها في افتتاح أشغال دورة عادية للمكتب الوطني، الذي انعقد بمقر الحزب بالعاصمة، ، 2019 أن “حزب العمال لا يتلقى دروسا في النضال لأنه كان موجود ويناضل ضد الحزب الواحد”، و اعتبرت الحراك الشعبي السلمي ضد ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة أكد للجميع أن القوى الضاربة و انصر الاستمرارية بدوا في التحرك قائلة:” لقد شاهدنا أمس-الجمعة- في ساحة أول ماي بالعاصمة ، مجموعة حددنا هويتها السياسية ولمن هي تابعة، كما تمت الإشارة إلى مجموعات ملثمة كانت تعبر عن حقد وكراهية لكل الأحزاب السياسية دون تمييز ما بين أحزاب الموالاة التي تتحمل مسؤولية الخراب الذي عم بالبلاد، و بين الأحزاب التي لم تشارك يوما مع هذا النظام ورفضت أن تكون ضمن تشكيلة حكوماته”.

وتحدثت لويزة حنون عن أطراف تريد الاستحواذ على الحراك الشعبي، قائلة “هناك من يريد تحويل مسار الثورة” وأضافت “فات الأوان لإنقاذ النظام بالإصلاحات منذ سنة 2012”.

واتهمت لويزة حنون أطرافا لم تسمها ب”السعي للتفاوض مع الهيئة العسكرية من أجل تقاسم السلطة تحت ذريعة المرحلة الانتقالية”. وقالت في نفس الإطار “نحن مع أنصار رحيل النظام وليس مع من يريد إنقاذ النظام” متهمة مرة أخرى أطراف دون تسميتها ب”التحرك من العواصم الغربية والعربية”.

رزيقة.خ