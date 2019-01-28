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حزب العمال سحب ملف الترشح للرئاسيات

Razika kherkhache 28 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 121 زيارة

سحب اليوم ممثلو عن حزب العمال ملف الترشح لرئاسيات افريل القادم  ، و اوضح بيان للحزب ان مناضلو الحزب سيباشرون في عملية جمع التوقيعات، الا ان قرار المشاركة لم يفصل فيه بعد من قبل اللجنة المركزية التي لا تزال تدرس المسالة.

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