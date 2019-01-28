حزب العمال سحب ملف الترشح للرئاسيات

سحب اليوم ممثلو عن حزب العمال ملف الترشح لرئاسيات افريل القادم ، و اوضح بيان للحزب ان مناضلو الحزب سيباشرون في عملية جمع التوقيعات، الا ان قرار المشاركة لم يفصل فيه بعد من قبل اللجنة المركزية التي لا تزال تدرس المسالة.
Razika kherkhache 28 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 121 زيارة
28 يناير 2019
سحب اليوم ممثلو عن حزب العمال ملف الترشح لرئاسيات افريل القادم ، و اوضح بيان للحزب ان مناضلو الحزب سيباشرون في عملية جمع التوقيعات، الا ان قرار المشاركة لم يفصل فيه بعد من قبل اللجنة المركزية التي لا تزال تدرس المسالة.
سجلت أسواق النفط اليوم الاثنين تراجعاً في أسعارها بنحو 1 بالمائة في بداية تعاملات الأسبوعي …
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