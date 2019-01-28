حزب العمال سحب ملف الترشح للرئاسيات

سحب اليوم ممثلو عن حزب العمال ملف الترشح لرئاسيات افريل القادم ، و اوضح بيان للحزب ان مناضلو الحزب سيباشرون في عملية جمع التوقيعات، الا ان قرار المشاركة لم يفصل فيه بعد من قبل اللجنة المركزية التي لا تزال تدرس المسالة.