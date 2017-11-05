حريق مهول في مكتب رئيس بلدية البويرة

نشب حريق مهول في الطابق الخامس من مقر بلدية البويرة الجديد دون أن يسجل خسائر بشرية، حيث تسبب الحريق في تلف كلي لمكتب رئيس البلدية وقاعة الاجتماعات ومكتب الأرشيف. وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إجلاء الموظفين وكذا المواطنين وأخمدت الحريق.

ف. س