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حريق مهول في مكتب رئيس بلدية البويرة

yassin bouras 5 نوفمبر 2017 الحدث اضف تعليق 24 زيارة

نشب حريق مهول في الطابق الخامس من مقر بلدية البويرة الجديد دون أن يسجل خسائر بشرية، حيث تسبب الحريق في تلف كلي لمكتب رئيس البلدية وقاعة الاجتماعات ومكتب الأرشيف. وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إجلاء الموظفين وكذا المواطنين وأخمدت الحريق

ف. س

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