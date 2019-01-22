فندت حركة مواطنة ما يتم الترويج له حول دعمها للمرشح الحر علي غديري مؤكدة أن الأمر مجرد تأويل للقاء غير رسمي جمع أعضاء هذه الحركة بهذا الأخير في مقر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي في الجزائر وأكدت في السياق ذاته أن الأمر مجرد إشاعة روجت له بعض وسائل الإعلام لخلق الضجة فقط في الوقت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وذكر القيادي في حزب جيل جديد والعضو في حركة مواطنة اسماعيل سعيداني في تصريح ل ” الجزائر أمس” :”هذه المعلومة تم الترويج له بناء على لقاء غير رسمي جمع أعضاء مواطنة مع شخصيات أخرى نظم في مقر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي في الجزائر العاصمة يوم 5 جانفي الفارط و كان من بين الحضور والذي لم تكشف عنه الناطقة باسم مواطنة زوبيدة عسول وقدم كلمة تحدث فيها عن مستجدات الساحة السياسية ووضعية البلاد وانطلاقا من هذا راحت وسائل الإعلام لتروج أن مواطنة تدعم المرشح الحر علي غديري وأنا اليوم أنفي هذه المعلومة جملة وتفصيلا لأنها لا أساس لها من الصحة ” وتابع في السياق ذاته :”مواطنة هي فضاء يضم مواطنين وأحزاب صحيح نمارس السياسية و لكن لا ترشيح ولا دعم لأي مرشح باسم مواطنة من أراد الترشح من أعضاء مواطنة فله ذلك ولكن بعيدا عن هذا الفضاء” .

ورسم ذات المتحدث صورة سوداوية عن المشهد السياسي في الوقت الراهن سيما في ظل المحاولات والأبواق التي أعلنت في السابق عن دعوة رئيس الجمهورية للترشح والاستمرار فيما أسمته باستكمال مسار البناء و التنمية وهو ما اعتبره ذات المتحدث بمثابة إدخال البلاد في نفق مظلم آخر وأكد أنه على الرغم من الارتياح الكبير الذي سجلته مواطنة لفشل المحاولات اللاقانونية واللادستورية لتأجيل الرئاسيات وتمديد عهدة الرئيس غير أن الأمر قابلته محاولات لإبقاء الحال على حاله بعنوان الاستمرارية واعتبر ذات المتحدث أن مواطنة وإن تأكد مشروع الاستمرارية والعهدة الخامسة تتمنى أن يمتنع المرشحين الجزائريين للرئاسيات المقبلة عن إضفاء الشرعية والمصداقية لهذه العهدة الخامسة بمشاركتهم في اقتراع معروف النتائج كما كان حال سابقيه .

زينب بن عزوز