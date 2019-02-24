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حركة “مواطنة” تُخرج مئات الجزائريين في باريس

islam kaab 24 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 95 زيارة

قام مئات الجزائريين بوقفة احتجاجية سلمية في ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية باريس، استجابة لنداء حركة “مواطنة” المعارضة للعهدة الخامسة.
تجمع المئات من الجزائريين في ساحة الجمهورية في باريس أمس، استجابةً لدعوة حركة “مواطنة” المناهضة للولاية الخامسة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، ومنذ بداية الوقفة تم بث ومشاركة مقاطع الفيديو التي تم التقاطها أثناء الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ردد المتظاهرون النشيد الوطني الجزائري، وأعادوا رفع الشعارات معارضة للسلطة بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني، وهي نفسها الشعارات السياسية التي تداولت في احتجاجات الجمعة الماضية، 22 فيفري بمختلف مدن ومناطق الجزائر.
إسلام.ك

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