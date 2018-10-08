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حركة “مواطنة” تنقل تجمعاتها لفرنسا وكندا

دعت الجالية المقيمة بالخارج للانضمام إليها:
حركة “مواطنة” تنقل تجمعاتها لفرنسا وكندا

eldjazair 7 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 114 زيارة

انتقدت حركة مواطنة السلطة في البلاد، ودعت إلى “تغيير النظام” من خلال “تغيير مؤسساتي ودستوري عام وشامل”، وقالت إن التحركات التي تقوم بها هدفها إنشاء دولة ديمقراطية مبنية على تكافؤ الفرص.
ونظمت حركة مواطنة تجمعا لها في كل من باريس بفرنسا ومونتريال بكندا، أول أمس، دعت خلالهما الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إلى الانضمام إليها، على اعتبار أنها حركة مفتوحة أمام جميع المواطنين بكل اختلافاتهم الفكرية والعقائدية والسياسية، وقال ممثلو الحركة في تجمعهم في باريس، إنهم قاموا بتلك التجمعات في توقيت واحد بكل من فرنسا –باريس- و كندا-مونتريال- بعد وقفاتهم في عدة مدن بالجزائر، واعتبروا أنه في الجزائر لا توجد حرية كافية كتلك التي يتمتعون بها في الخارج، وهو ما دفعهم “لاغتنام الفرصة” والتعبير عن مواقفهم من هناك، وقالوا إن المناخ السياسي في الجزائر “مقيد”.
رزيقة.خ

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