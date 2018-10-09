تتجه حركة “مواطنة” لإنشاء هيئة تنسيقية، في الوقت الذي تتجه فيه ذات الحركة المعارضة نحو تنظيم ندوتها الأولى المقرر عقدها يوم السبت القادم الموافق لـ 13 من الشهر الحالي بالجزائر العاصمة.

تقوم حركة “مواطنة” بتنظيم أول ندوة وضعت لها شعار “المواطنة”، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة وتجمع هذه الندوة أعضاء هذه الحركة لبحث هيئة للتنسيق، وستكون مفتوحة لكل الأعضاء المنخرطين الحاضرين حيث ستعرض وتصادق فيها على كل الوثائق وتعطى الكلمة للمشاركين في الندوة.

وقال بيان للحركة أن هذه الندوة “ستشكل لحظة تاريخية وحاسمة للإعلان عن ميلاد مسار يؤسس لحركة ديمقراطية شعبية واسعة تساهم بشكل فعال في التغيير المرجو وبناء دولة القانون”.

وتعمل هذه الحركة السياسية المعارضة التي تجمع عدة أحزاب ونشطاء سياسيين على “جمع الجزائريين حول آلية للتسريع في تغيير النظام وإعداد الظروف الحقيقية للانتقال السلمي” ، كما أنها قامت في هذا السياق بعدة تجمعات واعتصامات في عدة ولايات من البلاد، وفي نفس الوقت تتحرك خارج الجزائر من خلال تنظيم وقفات في باريس ولندن وكندا. ويرافع مسؤولو هذه الحركة في مختلف وقفاتهم بشعارات تدعوا إلى تغيير النظام السياسي، بطريقة سلمية.

إسلام.ك