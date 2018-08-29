انتقدت حركة مواطنة التي تضم مجموعة من الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، على لسان زبيدة عسول الناطق الرسمي للحركة ورئيسه حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، تعامل الحكومة مع كارثة وباء الكوليرا ، مغتنمة الفرصة لدعوة الجزائريين للخروج الى الشارع والتظاهرة سلميا لوضح حد لكل التجاوزات الحاصلة في حق الجزائريين.

وقالت زبيدة عسول الناطق الرسمي باسم الحركة ،في بيان للحركة أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسبلاوي ،خرج عن صمته وليته صمت لأنه جاء ليتكلم عن الرئيس وتعليماته ولكنه نسي بان المواطن ينتظر منه الإعلان عن الإجراءات العملية لمواجهة الكوليرا…”

كما انتقدت عسول تأخر الحكومة في تنصيب لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة عن أسباب هذا الوباء ، مشددة أنه لم يعقد حتى اجتماع طارئ لمجلس الحكومة ولا خلية أزمة ولا استقالة ولا إقالة؟ متسائلة عن كيفية تسيير الأزمة من قبل وزراء حكومة أويحي،وذهبت عسول إلى ابعد من ذلك في انتقادها ، مستهجنة غياب أحزاب السلطة عن الواجهة منذ إعلان عن الوباء في البلاد، خاصة حزبا جبهة التحرير الوطني ، والتجمع الوطني الديمقراطي،وقالت “أين أحزاب السلطة التي تتشدق بان الجزائر أفضل من كل الدول العربية وحتى من السويد وأمريكا ؟ وتساءلت “أين أحزاب الأغلبية ومنتخبوهم في البلديات والولايات ؟ ” وفي نفس السياق شددت عسول على أنه حتى بلدان الجوار التي لم يظهر الوباء عندها سارعت الى تشكيل خلايا أزمة تحسبا للعدوى من الكوليرا ونحن لم تشكل الحكومة خلية أزمة ولم تعلن عن الإجراءات العملية لمواجهة تبعات سوء تسيرهم، طبقا لتصريحات عسول،وتحدثت السيدة عن الوضع القائم حاليا للحديث عن فشل سياسة الحكومة في مواجهة وباء العصور الغابرة ، مخاطبة الجزائريين في أن الحل اليوم هو رفض هذا النظام والخروج سلميا للتعبير على ذالك”.

رزاقي.جميلة