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حركة “الماك” تتهم “إيدير” بالخيانة

بعد قبوله العودة للغناء في الجزائر:
حركة “الماك” تتهم “إيدير” بالخيانة

yassin bouras 5 يناير 2018 الحدث اضف تعليق 18 زيارة

اتهمت حركةالمالكالتي يرأسها فرحات مهني، الفنان إيدير بالخائن عقب قبوله إحياء الحفل بالقاعة البيضاوية وعودته للغناء في الجزائر، مجددا بعد غياب دام 40 سنة، وردا على ذلك أكد المطرب القبائلي الكبيرإيديرإنه غير مجبر على تبرير موقفه لحركةالماك، إثر وصفه بالخائن لهم عبر الأذرع الإعلامية للحركة الانفصالية، كونه قبل الغناء في الجزائر، كما تابع رده عن ذلك بأنه لا يهمه ما يقال عنه من طرف هذهالجماعة، وليس مجبرا على تبرير موقفه ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في شؤونه، كما لا يسمح لنفسه بالتدخل في شؤون الغير، وأنه يغني أينما شاء ومتى شاء، ولا أحد يشك في وطنيته وحبه للجزائر وللقضية الأمازيغية. وأردف أنه زار الجزائر باستمرار وتابع كل ما يحصل فيها، لكنه بعيد عن السياسة وأنه فنان ويهمه كل ما يجري في الساحة الثقافية في كل العالم و في الجزائر بالخصوص.

ش.أ

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