اتهمت حركة “المالك” التي يرأسها فرحات مهني، الفنان إيدير بالخائن عقب قبوله إحياء الحفل بالقاعة البيضاوية وعودته للغناء في الجزائر، مجددا بعد غياب دام 40 سنة، وردا على ذلك أكد المطرب القبائلي الكبير “إيدير” إنه غير مجبر على تبرير موقفه لحركة “الماك“، إثر وصفه بالخائن لهم عبر الأذرع الإعلامية للحركة الانفصالية، كونه قبل الغناء في الجزائر، كما تابع رده عن ذلك بأنه لا يهمه ما يقال عنه من طرف هذه “الجماعة“، وليس مجبرا على تبرير موقفه ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في شؤونه، كما لا يسمح لنفسه بالتدخل في شؤون الغير، وأنه يغني أينما شاء ومتى شاء، ولا أحد يشك في وطنيته وحبه للجزائر وللقضية الأمازيغية. وأردف أنه زار الجزائر باستمرار وتابع كل ما يحصل فيها، لكنه بعيد عن السياسة وأنه فنان ويهمه كل ما يجري في الساحة الثقافية في كل العالم و في الجزائر بالخصوص.

ش.أ