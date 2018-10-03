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حركة البناء تدعو لتغليب المصلحة العامة على الخاصة

جددت تحذيرها من سياسة التعيين والاختيار بدل الانتخاب:
حركة البناء تدعو لتغليب المصلحة العامة على الخاصة

eldjazair 2 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 26 زيارة

أكدت حركة البناء أن التجربة تثبت في كل مرة أن التعيين والاختيار بدل الانتخاب الحر والشفاف ممارسة خاطئة ترتهن المسؤول المعين لمن تسبب في تعينه وبالتالي يملك الحق في إنهاء مهامه في إشارة للأزمة التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني منذ أيام.
وأكدت حركة البيان في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بتوقيع النائب بالمجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن مجموعة الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء تجدد التزامنا بأولوية الوطن وقضاياه الكبرى وأولوية الدفاع والتكفل بانشغالات المواطن على القضايا الهيكلية أو الداخلية للبرلمان ،كما دعا كل النواب لتغليب المصلحة العامة والتحاور البناء بما يمكن أن يعيد للبرلمان هيبته ويسترجع كامل صلاحياته في الرقابة والتشريع بعيدا عن الديكتاتورية العددية وبما يتماشى مع برلمان تعددي في مرحلة حساسة وخطيرة تمر بها البلاد والتي اكد أنها لا تتحمل فيها أي تعطيل لمؤسساتها الدستورية حتى وان كانت بشرعية منقوصة.
رزاقي.جميلة

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