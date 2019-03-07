دعت حركة البناء الوطني إلى “تامين الحراك الشعبي من محاولات التشويه والاستغلال وإبقاء الروح الشعبية والطبيعة السلمية”، كما دعت إلى “ضرورة الالتزام بالحلول السياسية والمبادرات الوطنية ضمن سقف الدستور والإجماع الوطني وبمساهمة القوى الوطنية في تامين مستقبل البلاد، ورفض للعودة إلى الحالات الانتقالية”.

و أوضحت الحركة، في بيان لها، أمس، انه و”في ظل التطورات المتسارعة في البلاد اجتمعت هيئة التنسيق الموسعة للحركة لمتابعة مسار الأحداث على المستوى الوطني، وبعد الاستماع للتقارير، وبعد تقييم الوضع من خلال نقاش موسع ومعمق فان حركة البناء تؤكد، مباركتها للهبة الشعبية السلمية وأجندتها الوطنية ومضمونها السياسي وأسلوبها الحضاري وربط مؤسسات الحركة لقرارها بما يحقق انحيازها لصوت الشعب ومصلحة الوطن في كل وقت”.

ودعت الحركة إلى “استمرار التواصل مع جميع مكونات الساحة الوطنية دون إقصاء من اجل تامين التحول الديمقراطي بما يلبي الطموح الشباني في بناء الجمهورية الثانية وتكريس سيادة الشعب”، و أشادت ب”الروح الوطنية وحسن التعامل القانوني من طرف القوات الأمنية مع المتظاهرين وندعو لاستمرار هذا التوجه بعيدا عن تحميل القوى الأمنية عبء ومسؤولية فشل السلطات السياسية في التجاوب مع المطالب الشعبية”.

كما دعت إلى متابعة التطورات وردود الفعل الوطنية والدولية حول الوضع باهتمام، لكنها تؤكد ضرورة الالتزام بالحل الجزائري مع الشعب وطموحاته بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية والأجندات الخارجية.

وشددت الحركة على ” تامين الحراك الشعبي من محاولات التشويه والاستغلال وإبقاء الروح الشعبية والطبيعة السلمية لأنه حراك كل الجزائريين من اجل الجزائر الجديدة”، و”ضرورة الالتزام بالحلول السياسية والمبادرات الوطنية ضمن سقف الدستور والإجماع الوطني وبمساهمة القوى الوطنية في تامين مستقبل البلاد، ورفض للعودة إلى الحالات الانتقالية”.

كما أكدت حركة البناء الوطني إلى “الاستماع الحقيقي لصوت المواطنين والتجاوب الفعلي بإجراءات استعجاليه تلبي مطالبهم وتؤمن البلاد من أي انزلاق وتحمي السيادة الوطنية من التهديدات والتحديات المحدقة بالجزائر”.

رزيقة.خ