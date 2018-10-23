دعت حركة البناء الوطني السلطة وكل الشركاء الى حماية مؤسسات الدولة في إشارة الى الهيئة التشريعية البرلمان في غرفته السفلى، مطالبة الجميع بإبعادها عن التجاذبات السلبية والرهانات الضيقة تحت أي مبرر أو غاية.

ولمح مجلس شورى حركة البناء الوطني، في بيان له أصدره مساء أول أمس عقب انعقاد المجلس، إلى دعم رئيس الجمهورية من خلال ثقة أبناء الحركة في جيل التحرير وفي مؤسسة الجيش الذي -حسبه- يضطلع دائما بواجباته المشرفة نحو الوطن والأمة، كما دعت البناء إلى ضرورة حماية مؤسسات الجمهورية وإبعادها عن التجاذبات السلبية والرهانات الضيقة تحت أي مبرر أو غاية ،وأكدت البناء التزامها وتخندقها الدائم مع الشعب ومشكلاته وهمومه في التنمية والديمقراطية، ودعم مطالبه في التوازن التنموي والتكفل باحتياجاته وإنهاء معاناة العديد من مناطق الوطن

وفي ذات السياق دعت حركة البناء إلى ضرورة مصارحة الشعب بالمخاطر المحدقة بالوطن، والابتعاد عن الضبابية وعن سياسة التسيير بالغموض التي قد تفرز مخاطر ومآلات غير محسوبة،محذرة من المشاريع الممنهجة المهددة للاتستقرار والتماسك الاجتماعي، ومحاولات المساس بالثوابت الوطنية.

وبمناسبة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 دعت البناء الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي والإنصات لمطالب الشركاء وممثلي العمال والفئات الاجتماعية والخبراء دون إقصاء، لإنقاذ الاقتصاد الوطني ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الطبقات الهشة.

وفي السياق ذاته طالبت البناء بتثمين المشاريع والمبادرات الرامية إلى تأمين مستقبل الجزائر، مشددة على مواصلة عملها في إطار مبادرتها التي كانت قد أطلقتها مند شهور تحت عنوان “الجزائر للجميع” مع مختلف الشركاء وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش الشعبي حول أهدافها ومراميها.

وتطرق مجلس شورى البناء الى الموعد السياسي ألأهم القادم في البلاد، وشدد المجتمعون في بيانهم على ضرورة وأهمية دراسة ومتابعة تطورات المشهد السياسي المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي القادم، وتكليف المكتب الوطني إلى مزيد من التواصل ورصد معطيات الساحة بما يحقق التعامل الايجابي مع هذا الملف الهام بما يحمي الوحدة الوطنية ويكرس الديمقراطية ويعمق الأمن والاستقرار ويكون انطلاقة جديدة للجزائر.

رزاقي.جميلة