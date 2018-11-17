حذرت حركة البناء حكومة أويحيى من التهاون في الاستجابة لمطالب المواطنين الغاضبين وهو ما وصفته “اللعب بالنار “داعية إلى إيجاد حلول إستعجالية قصد التنمية والقضاء على البيروقراطية ،وأشارت حركة البناء أنها تلاحظ منذ أشهر أن ممارسة الحكومة ومعالجتها لقضايا المواطن فيها لا مبالاة وصلت حد الاستفزاز وهو ما أعلنت الحركة عن رفضها له كونه خارج عن ثقافة الدولة ويهدد استقرار الجزائر.

وصفت حركة البناء أمس الوضع في الجزائر بالهش والخطير محذرة الحكومة من اللعب بالنار من خلال انتهاج سياسة صم الأذان في الاستجابة لمطالب المواطنين، وأكدت حركة البناء خلال افتتاح فعاليات ملتقى الهياكل لولايات الوسط بالجزائر العاصمة، وعلى لسان نائب الرئيس أحمد دان أن الحكومة متهاونة في الاستجابة لمطالب المواطنين الغاضبين وهو ما وصفته “اللعب بالنار “وأشار الدان في كلمته أن حركة البناء تلاحظ منذ أشهر أن ممارسة الحكومة ومعالجتها لقضايا المواطن فيها لامبالاة وصلت حد الاستفزاز وهو ما ترفضه الحركة كونه خارج عن ثقافة الدولة ويهدد الاستقرار، مضيفا “نحن حركة شعبية وبفضل النضالات التي قدمها إطارات الحزب وتعمقها داخل الشعب تحوز حركتنا السبق في الساحة الشعبية .

وأشار في نفس الكلمة أن حركة البناء تسير على خطى ابن باديس وهي حركة إسلامية متمسكة ببعدها الإسلامي الوطني في المنظومة السياسية ،وحذر الدان من المزايدة التي يسلكها الكثير من المسؤولين السياسيين وقال :”لا يزايد علينا دعاة فصل السياسة عن الدين وهذا عندنا بدعة منكرة فمن كان متشبع بدينه ووطنيته كوسطية واعتدال لا تعيقه أبدا هذه الأطراف في الساحة السياسية ونحن نمشي على نهج الرجال الشهداء على هذا الوطن”

وفي ذات السياق أكد ذات المسؤول أن حركة البناء تحذر الأطراف التي تحاول المساس بالثوابت الوطنية وقال” الكثير من الجهات تهاجم الثوابت ونحن في حركة البناء سنكون سد منيع في وجه الأطراف التي تهاجم الثوابت الوطنية”مضيقا”هناك محاولا لزعزعة الثوابت في الجزائر والمخلصين عليهم دائما أن تبق أعينهم مفتوحة لحماية الوطن بثوابته”

وعن برنامج اللقاء اكد المسؤول أن عقد اللقاء لتوعية نخبة الحركة في الولايات ،وأشار أن أهداف حركة البناء واضحة للإلتفاق على البرنامج الذي قرره مجلس الشورى وهو برنامج واسع يمس الجهات السياسية والتربوية وعدة قطاعات أخرى التي لبد أن تكون محل توافق بين إطارات الحركة ،وفيما يخص الإنتخابات الرئاسية المزمع عقدها في بداية 2019 دعا الدان لمناقشة هذا الموضوع بعمق، وكشف أن الحركة أمام خيار ترشحها لرئاسيات وهو خيار حسبه واقع سيتم قبله مباشرة جمع التوقيعات بعد نقاش بين إطارات الحركة في كل الولايات كما لم يستبعد إمكانية التحالف مع أكثر من جهة والتحالف .

رزاقي.جميلة