دعت حركة البناء الوطني، خلال اجتماع مجلس الشورى في دورة استثنائية، إلى تشكيل حكومة سياسية من القوى الفاعلة لطمأنة الرأي العام الوطني وإضفاء نوعا من المصداقية على العملية الانتخابية ، ودعت لاحترام الدستور والمحافظة على المواعيد والآجال الانتخابية.

وجهت البناء الوطني السلطات العمومية لأن تتفهم الهبة الشعبية المعبرة عن إرادة المواطنين في التغيير وحرصهم على التداول السلس والآمن ورفض الإكراه السياسي، هذا و أشادت بالأخلاق العالية والتعبير الحضاري الذي طبع المسيرات والسلمية التي سار بها الشعب في مختلف الولايات، كما تشيد بالتعامل المنضبط والراقي لقوات الأمن مع المسيرات بعيدا عن كل استفزاز أو ردود أفعال.

كما دعا رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني، نصر الدين سالم الشريف، إلى احترام الدستور والمحافظة على المواعيد والآجال الانتخابية وذلك بعيدا عن أي تكريس لوضع استثنائي البلاد في غنى عنه، وهذا حماية لاستقرار الدولة وإبعادها عن سياسات الزمر والرغبات الحزبية والأمزجة السياسية المضطربة، وأضاف مجلس شورى البناء موضحا أن دعوة السلطة بكل مؤسساتها إلى الاستماع لصوت الشعب والتعاطي الإيجابي مع مطالبه من أجل الجزائر التي تبقى مصالحها العليا الواضحة والمتفق عليها مقدمة على مصالح الأشخاص والأحزاب، وتحذر من سياسة الهروب إلى الأمام وردود الفعل السلبية أو الضيقة”.

هذا وجددت الدعوة إلى الحوار الواسع بين الفاعلين من أجل تامين مستقبل الديمقراطية في البلاد والتعامل مع أزمات المرحلة بموضوعية يتحمل مسؤوليتها الجميع.

رزاقي.جميلة