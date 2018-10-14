انتقدت حركة الإصــلاح الوطني في بيان لها أمس، بشدة التقرير الأخير للسيد فليبي غونزاليس موراليس المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين في الجزائر .

وهاجم رئيس الحركة فيلالي غويني التهم التي وجهت للجزائر واعتبرها تحاملا مفضوحا وتدخلا في الشؤون الداخلية ومجانبة للحقيقة.

وكتب غويني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ” “نحن نؤكد مجددا رفضنا الشديد لمحاولات التدخل المتكررة و للادعاءات الأجنبية بخصوص شؤوننا الداخلية من أي طرف كان ، و نعتبر ذلك من قبيل التحامل الذي تجاوز الحدود و نضع التصريحات الأخيرة للسيد فليبي غونزاليس موراليس المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين في هذا الاطار “.

و أضاف غويني ” جانبت معطياته و تحاليله الواقع و أطنب في المزايدة على الجزائر في ملف المهاجرين بطريقة غير شرعية ، ناسيا أو متناسيا حقيقة الأعداد الكبيرة المتدفقة علينا من كل الحدود ، و أنكر المعاملة الإنسانية الرسمية و الشعبية للمهاجرين من ذوي الإقامة غير الشرعية في البلاد “.

واستهجن رئيس الحركة تقاريرا أخرى وتصريحات لبعض الهيئات والشخصيات التي وصفها بأنها معادية للجزائر،في كل ما يتعلق

بالسياسية ، والاقتصاد أوالاوضاع الاجتماعية للبلاد .

ورفض غويني التحامل و لو كان في شكل نصائح مزعومة أو حرص على تقدم البلاد و نماءها كما تدعي بعض الأطراف.

وكانت الحكومة الجزائرية قد عبرت عن رفضها لتصريحات المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين فليبى غونزاليس موراليس، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده عقب زيارته للنيجر.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية فى بيانها إن “الحكومة الجزائرية سجلت باستغراب محتوى المؤتمر الصحفى للسيد فليبى غونزاليس موراليس، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين عقب زيارته للنيجر “

وطالت الجزائر بتوضيحات من ممثل المنظمة الدولية للهجرة التى غير مكتبها المتواجد بالنيجر طبيعة مهمته ليصبح وسيلة للدعاية تشن منذ أشهر حملة تضليل للرأى العام ضد الجزائر مثلما وصفه البيان.

و أكدت الخارجية أن عمليات نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود ستتواصل وستجرى فى إطار احترام كرامة الأشخاص، وفقا لقوانين الجمهورية وأحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاتفاقات الثنائية لإعادة القبول .

و أن الجزائر ستواصل، بالتشاور مع البلدان الأصلية ودول العبور، مكافحتها دون هوادة للاتجار بالأشخاص وشبكات المهربين فى إطار مكافحتها الشاملة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان .

رفيقة معريش