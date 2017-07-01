ثمنت حركة الإصلاح الوطني على لسان فيلالي غويني برنامج الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أمام البرلمان لاسيما في شقه الاجتماعي ،إضافة إلى قرار رفض الاستدانة من الخارج ،لكنه طالب من جهة ثانية بتفعيل الدستور لمراقبة الجهاز التنفيذي.

أشاد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس خلال ندوة صحفية نظمت بقر الحزب، بمضمون مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بتقييم الدعم الاجتماعي وعدم اللجوء للاستدانة الخارجية لكنه طالب من جهة ثانية بتفعيل الدستور لتمكين البرلمان من بيان السياسة العامة ،ومراقبة جهاز الحكومة.

وأشاد غويني بالمناسبة بمسعى الحكومة المتعلق بإجراء استشارة مع مختلف الأطراف السياسية و الاجتماعية بخصوص تقييم الدعم الاجتماعي و تحسين أداءه.

كما ثمن فيلالي غويني التزام الحكومة بعدم الاستدانة من الخارج وهو ماسيدفع الحكومة الى “التفكير في إعداد خطة شاملة لتنويع مصادر الإيرادات المالية وتطوير الاستثمار بعيدا عن التفكير في الاستدانة.

و انتقد من جهة ثانية اعتداء السلطة على الدستور ،بتغيير الحكومات دون بيان سياسة عامة لكل منها، لعرضه على ممثلي الشعب ،وهو ما اعتبره غويني اعتداءا صارخا على حق دستوري.

و شار المتحدث إلى تجاهل الحكومة عند عرض مشروعها أمام البرلمان، لألية الحوار السياسي بين مختلف الفاعلين في الساحة السياسية”، وافتقاره “للإحصائيات الدقيقة وكذا آجال تنفيذ المشاريع و تفصيل مجالات التنمية على أساس القطاعات و المناطق .

الى جانب استبعاده للنقابات المستقلة ذات التمثيل الواسع من المساهمة في الملفات ذات الصلة بالعمال سيما حضور اجتماعات الثلاثية .

وعلى الصعيد الدولي دعت حركة الإصلاح الديبلوماسية الجزائرية إلى” تفعيل دورها المعهود في أداء واجب التقريب بين الطرفين و الدفع بقوة لتصحيح الأوضاع.

واستنكر غويني الهجمة الإعلامية والخليجية على دولة قطر واعتبرها عدوانا على شقيق عربي مسلم ،و أشار المتحدث أن قطر ماهى الا بداية لعهد الانقلابات على دولة تدعم التحرر،و اشار الى أن الجزائر وكعهدها لا ينتظر منها الا أن تقف الى جانب الشعب القطري مثلما يقف الى جانب الفلسطينيين والصحراويين.

رفيقة معريش