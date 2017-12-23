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حرائق كاليفورنيا تلتهم 70172 هكتارا وتقضي على 1063 منشأة.. وخسائر بـ177 مليون دولار

yassin bouras 23 ديسمبر 2017 العالم اضف تعليق 30 زيارة

قالت دائرة حماية الغابات ومكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، إن الحرائق التي شبت مؤخرا هي الأكبر في الولاية منذ 1932.

والتهم الحريق “توماس”  70172 هكتارا وقضى على 1063 منشأة وتقدر كلفة خسائره حتى الساعة بـ177  مليون دولار، منذ اندلاعه في الرابع من ديسمبر. ويعمل أكثر من 2800 إطفائي على إخماد الحريق الذي تم احتواؤه بنسبة 65 في المائة، وفق ما نقلت فرانس برس. وأضحى الحريق “توماس” أكبر حرائق كاليفورنيا على الإطلاق، بحسب تصنيف “كالفاير”، بعد أن تخطت مساحته تلك التي أتى عليها في 2003 حريق “سيدار” الذي كان يعتبر الأكبر. وتعود لائحة “كالفاير” لأكبر 20 حريقا في الولاية إلى العام 1932، حيث كانت البيانات قبل ذلك “أقل دقة وهدف اللائحة إعطاء عرض عن اكبر الحرائق في الآونة الاخيرة”.

وقال حاكم كاليفورنيا جيري براون، إن الحرائق التي تشهدها الولاية يجب أن تعتبر انذارا لمناطق اخرى في العالم مهددة بالتغيرات المناخية.

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