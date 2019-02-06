حذار…شوكولاتة “نوتيلا”….تسبب السرطان

حذر تقرير حديث أن زيت النخيل المستخدم في شوكولاتة “نوتيلا” قد يسبب مرض السرطان، بحسب ما نقل موقع “ويب طب” عن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية.

وقال التقرير، إن شركة فيريرو المصنعة لشوكولاتة نوتيلا تستخدم زيت النخيل “زيت لب النخيل”، لأنه أرخص أنواع الزيوت المتوافرة في الأسواق، فالتحول إلى أي نوع آخر أقل خطراً من الزيوت سيكلف الشركة ما يقارب 22 مليون دولار إضافي سنوياً.

وكشف التقرير، أن زيت النخيل ، الذي يستخدم في صناعة نوتيلا هو المسؤول عن نعومة ملمسها وسيولة قوامها وزيادة مدة صلاحيتها بشكل كبير، لكنه يعالج في درجات حرارة تفوق الـ200 درجة مئوية، لإزالة لونه الأحمر ورائحته.

وأشار التقرير، إلى أن هذا ما يجعل مخاطر الزيت تزداد بأضعاف مضاعفة، فالتسخين على درجة حرارة عالية بهذا الشكل يتسبب في إفراز موادا ملوثة تسمى إسترات الحمض الدهني “جليسيديل” التي تتحول عند هضمها إلى مادة “الجليسيدول” التي قد تتسبب بحدوث الأورام السرطانية عند تناولها عن طريق الفم.