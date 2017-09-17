

تعكف إدارة حديقة التجارب الحامة بالعاصمة منذ مطلع سبتمبر الجاري, لإطلاق مشروع جرد الممتلكات الطبيعية للحديقة بهدف ادراجها مجددا ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها دوليا, حسبما علم لدى إدارة الحديقة.

و قد تقرر عقب اجتماع أعضاء المجلس العلمي في بداية سبتمبر إعادة بعث عملية الجرد و التصنيف داخل الحديقة لإعادة تثمين مكتسباتها الطبيعية و العمرانية و التاريخية، حسبما أكده بولحية عبد الكريم المدير العام لحديقة التجارب الحامة.

وأوضح بولحية بصفته أيضا مهندس دولة في الفلاحة وعضو في المجلس العلمي أن حديقة الحامة لم تعد مصنفة في أي من القوائم المعترف بها عالميا, حيث سقطت من القائمة في فترة ما بعد الاستقلال حيث كانت مصنفة كأجمل حدائق العالم.

واتفق أعضاء المجلس العلمي الجديد الذي تم تنصيبه مطلع السنة الجارية في جلسته الأولى هذا الشهر على ضبط منهجية العمل المناسبة لإطلاق مشروع الجرد الداخلي للمصنفات بالحديقة, و الالتزام بالمعايير الدولية التي تحددها الجامعات و المنظمات المختصة في الشأن.

وقال المتحدث أن إدارته تواصلت مع الهيئات المعنية باستقبال ملف حديقة التجارب الحامة، وأبدت اهتمامها بقيمة المعلم الطبيعي وكذا استعدادها على تقديم المساعدة و متابعة الملف.

و يتكون المجلس العلمي لحديقة التجارب الحامة, علاوة عن المدير العام للحديقة, ممثلين عن وزارتي الفلاحة و البيئة و آخر عن جامعة العلوم و التكنولوجيا باب الزوار و المعهد القومي للعلوم الفلاحية بالحراش و معهد الأبحاث الغابية بينام و معهد وقاية النباتات و 3 باحثين آخرين مختصين في مجالات مختلفة لإثراء المجلس علميا.

و يحرص هذا المجلس في هذه المرحلة على تحيين المعلومات التي لم يعاد النظر فيها منذ 1993 سنة آخر جرد قامت به الإدارة آنذاك لكنها لم تعرضه على الهيئات المعنية بالشأن وفق ذات المصدر.

و ستلعب مؤشرات إيجابية كثيرة لصالح تفعيل ملف حديقة الحامة لدى المنظمات المختصة حسب بولحية، و ذلك بالنظر إلى اعتبارات عدة منها أقدمية الحديقة (أنشأت في 1832), وجود نباتات معمرة و نادرة على غرار أشجار “البلاطان” التي غرست في 1847, ناهيك عن توفر نباتات محلية, و كذا تهيئتها الداخلية و تواجد المدرسة البيئية المنشأة في 1900 لتكوين مختصين في النباتات ناهيك خصائص أخرى.

و في انتظار بلوغ مرحلة اختيار مكاتب الدراسات لتفعيل عملية الجرد يضيف المصدر- سطرت الإدارة الحالية برنامج انجاز خريطة نباتية لتحديد مكان و طبيعة و حالة كل نبتةي خاصة و أن الحديقة (التي اعيد فتحها في 2009) شهدت في السنوات الأخيرة نمو نباتات جديدة اجتاحت الممرات و زاحمت النباتات الأصلية.

وتعرف حديقة التجارب الحامة, الممتدة على مساحة 32 هكتار, وضعا ماليا “مريحا” على حد تعبير مديرها العام, إذ تستفيد من دعم ولاية الجزائر يغطي كل تكاليف الحديقة, حيث بلغت الميزانية الأولية لسنة 2016 حوالي 22 مليار سنتيم. كما تحقق الحديقة نسبة أرباح معتبرة من وراء شباك التذاكر وقد غطت مداخيل الزوار للسنة الجارية أكثر من 80 % من ميزانية التسييري وفق المتحدث.

وتحصي الحديقة 300 عامل موزعين بين اختصاصات علمية و أخرى خدماتية و تقنية, حيث يتم التفكير في سبل الاستفادة من اليد العاملة المؤهلة و تدعيم صفوف الحراسة بفرقة الأنياب و تكوين أعوان الأمن في تدريب الكلاب وناهيك عن تحصين أرجاء الحديقة ب 40 كاميرا عالية الجودة 32 منها موزعة على مستوى حديقة الحيوانات.

و تشير آخر الاحصائيات التي أدلت بها السيدة سناء جبالي المكلفة بالإعلام على مستوى حديقة التجارب, إلى تسجيل أزيد من 500 ألف زائر تردد على الحديقة طيلة موسم الاصطياف المنصرم (من شهر جوان إلى اوت 2017), و عرف شهر أوت ذروة النشاط في تلك الفترة بتسجيل أكثر من 268 ألف زائر.

كما أشارت المتحدثة إلى تسجيل ولادة جديدة في صنف السنوريات وهي لبؤة من النوع الإفريقي لتنظم إلى حظيرة الحيوانات التي تعرف تكاثرا ملفتا يسمح للحديقة بتدعيم حدائق الحيوانات عبر الوطن.

ق.و