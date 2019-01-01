الثلاثاء , يناير 1 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / حدود الجزائر مع تونس إحدى أكثر المناطق العالم خطورة سنة 2019

حدود الجزائر مع تونس إحدى أكثر المناطق العالم خطورة سنة 2019

Rafika Maariche 1 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 95 زيارة

أدرجت مؤسسة” كونترول ريسك” البريطانية، المتخصصة في تقييم حجم المخاطر،  منطقة الحدود الجزائرية مع تونس ضمن المناطق التي تواجه تهديدات عالية المخاطر.

 كما أدرجت  ايضا ليبيا والعراق وسورية واليمن والصومال، والشمال الموريتاني، إلى جانب الحدود اليمنية- السعودية، والحدود العراقية- الإيرانية وغرب مصر شمالًا وجنوبًا والجنوب السوداني في منطقة الحدود مع دولة جنوب السودان وإثيوبيا، وأيضًا الشمال الصومالي.

وحسب خريطة المخاطر السياسية والأمنية في العالم في العام 2019، التي نشرتها المؤسسة أمس ، فإن هذه المناطق المذكورة تتعرض لمخاطر أمنية عالية جدًّا مثل النزاعات المسلحة، أو هجمات إرهابية أو إضرابات، إلى جانب مستويات جرائم السرقة والخطف والعنف .

وتقييم المخاطر الأمنية  حسب المؤسسة  هو مجموع التهديدات التي  تتعرَّض لها المقدرات المالية والمادية والبشرية للشركات، ومدى قدرة وجاهزية قوات الأمن لحماية الممتلكات والأفراد، كما أن تقييم المخاطر موجه للشركات الدولية حتى تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار وهي تمارس أعمالها في مختلف أنحاء العالم

ووفق “كونترول ريسك”، فإن المقصود بالمخاطر السياسية درجة الاضطراب السياسي في البلاد، وتأثيره على مناخ الأعمال ومدى تدخل الحكومة في عمل الشركات .

الوسوم

عن Rafika Maariche

شاهد أيضاً

واعتبرتها موجهة للتعبير عن طموحات مفرطة ونية سيئة :
مؤسسة الجيش تنتقد تصريحات عسكريين متقاعدين

  خرجت وزارة الدفاع الوطني أمس عن صمتها لترد على العسكريين المتقاعدين الذين تمادوا حسب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super