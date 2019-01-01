حدود الجزائر مع تونس إحدى أكثر المناطق العالم خطورة سنة 2019

أدرجت مؤسسة” كونترول ريسك” البريطانية، المتخصصة في تقييم حجم المخاطر، منطقة الحدود الجزائرية مع تونس ضمن المناطق التي تواجه تهديدات عالية المخاطر.

كما أدرجت ايضا ليبيا والعراق وسورية واليمن والصومال، والشمال الموريتاني، إلى جانب الحدود اليمنية- السعودية، والحدود العراقية- الإيرانية وغرب مصر شمالًا وجنوبًا والجنوب السوداني في منطقة الحدود مع دولة جنوب السودان وإثيوبيا، وأيضًا الشمال الصومالي.

وحسب خريطة المخاطر السياسية والأمنية في العالم في العام 2019، التي نشرتها المؤسسة أمس ، فإن هذه المناطق المذكورة تتعرض لمخاطر أمنية عالية جدًّا مثل النزاعات المسلحة، أو هجمات إرهابية أو إضرابات، إلى جانب مستويات جرائم السرقة والخطف والعنف .

وتقييم المخاطر الأمنية حسب المؤسسة هو مجموع التهديدات التي تتعرَّض لها المقدرات المالية والمادية والبشرية للشركات، ومدى قدرة وجاهزية قوات الأمن لحماية الممتلكات والأفراد، كما أن تقييم المخاطر موجه للشركات الدولية حتى تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار وهي تمارس أعمالها في مختلف أنحاء العالم

ووفق “كونترول ريسك”، فإن المقصود بالمخاطر السياسية درجة الاضطراب السياسي في البلاد، وتأثيره على مناخ الأعمال ومدى تدخل الحكومة في عمل الشركات .