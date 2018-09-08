تحتضن العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع القادم الموافق لـ 13 سبتمبر نقاش حول الحركيات المقاولاتية الجديدة بالجزائر سيتم خلاله استعراض واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر. وأوضحت مذكرة عرض لهذا النقاش الذي تم توجيه دعوة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد للمشاركة فيه أن “تطور الجزائر واقع يظل مجهولا في هذه الضفة من حوض المتوسط، بالرغم من أن البلد وخاصة اقتصاده الخاص يتميز بحركية”.ويهدف هذا النقاش الذي نظمته مجموعة لي إيكو- لوباريزيان إلى “فهم كيف تقوم المقاولاتية بإحداث تطور في الجزائر”.

ويسعى المشاركون، حسب البرنامج المسطر، إلى التعرف على الكيفيات التي تشجع وجود نظم بيئية في الجزائر تسمح بالتطور وإنشاء الشركات في القطاع الخاص .وينتظر ان يقوم كل من المقاول الجزائري الرئيس المدير العام لشركة التأمين “مصير في”، محمد حكيم صوفي، والمقاول الفرنسي رئيس “واب فورص3″، آلان أسولين، بتبادل الرؤى و”أفضل الممارسات” بحثا عن سبل التنمية واستحداث مهن جديدة لاقتصاد الغد.

بالمقابل سيقدم الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية المختصة في الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية “إيريس”، جمال قيدوم، إلى جانب المدير العام لشركة ذات أسهم “فاديركو” المختصة في مجال النظافة الجسدية، عمور حابس، لمحة حول الجيل الجديد للمقاولين الجزائريين ودورهم في بناء “جزائر جديدة”.

ع ح