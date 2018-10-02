توقع رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بحوالي 3.5٪ في عام 2018، وقال أن “الجزائر تحتوي على 20٪ من احتياطي العالم من الأتربة النادرة”، و اعتبر أن القاعدة 49/51 لم تعد عائقا نهائيا أمام الاستثمار الأجنبي.

و أكد حداد في مقال نشر أمس في الصحيفة الاقتصادية الفرنسية ” Les Echos”، على أهمية السوق الجزائرية، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بحوالي 3.5٪ في عام 2018 ، و قال أن “هذا الاتجاه يجب أن يكون أكثر وضوحًا في عام 2019″، حيث يؤكد في ذات المقال ” يجب أن نرى أول نتائج هذا التحول الذي تم إجراؤه قبل بضع سنوات، بتقرير مشترك بين الشركات والسلطات الجزائرية”، و أشار إلى أن استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر لم يعد من الممكن أن يستند إلى الموارد الطبيعية فقط ، ولكن على العمل والإبداع لدى الجزائريين و قدراتهم، و قال أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تسريع الإصلاحات وتعزيز القطاع الخاص.

من جانب آخر، دافع علي حداد عن القاعدة الـ49/51، و قال انها اليوم لم تصبح عائقا أمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار في الجزائر، قائلا” العديد من الشركاء الدوليين الموجودين في الجزائر أكدوا أن هذه القاعدة لا تعوق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، وهي اليوم لا تال مستمرة في الاستثمار وتطوير المشاريع في البلاد، والدليل على اهتمام المستثمرين بالسوق الجزائرية وجود أكثر من 16000 شركة كثمار للشراكات عام 2016، بزيادة تقدر بـ 4.7٪ مقارنة بعام 2015″ حسب علي حداد، الذي واصل كلامه قائل:” أن جميع الشركات التي تستثمر في الجزائر، حققت نجاحا سريعا وذلك راجع لسبب واحد: أنهم قرروا الاستقرار “.

و تحدث رئيس “الافسيو” عن امتلاك الجزائر لمعادن نادرة في أتربتها، حيث قال أن “الجزائر تحتوي على 20٪ من احتياطي العالم من الأتربة النادرة” وأن هذه الأتربة النادرة هي “مجموعة من المعادن التي يتم البحث عن خصائصها بشكل كبير في العديد من التطبيقات المتقدمة، على اعتبار أنها الأساس لصناعة التكنولوجيا العالية”.

رزيقة.خ